En el día de la fecha, el MST Teresa Vive llevó adelante una jornada nacional frente a la Casa de Gobierno de Catamarca, ubicada en Av. Presidente Castillo, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, como: Libres del Sur, CTA, MAR, Nuestra América y el Partido Obrero, quienes nuevamente marcharon frente a la falta de respuesta, tanto del gobierno provincial de Raúl Jalil, como la del presidente Javier Milei, bajo la consignas: «el habré no espera», «Salarios mínimos igual a la canasta», y «el 50% del salario mínimo vital y móvil del Potenciar Trabajo».

La referente del MST Teresa Vive, Alejandra Figueroa, nos expresó cómo se vivió la jornada de lucha en la provincia:

…» En un primer momento, la policía empezó a tomar postura y nos amenazaron diciendo que no nos permitían cortar la calle y que nos iban a reprimir.

Es una vergüenza que el gobierno provincial no respete nuestro derecho, de quienes hoy estamos reclamando al gobierno nacional, y que apoye todas las políticas de Javier Milei, y la represión para implementar el ajuste…

Hoy, tenemos miles de familias trabajadoras que están pasando hambre, hundidos en la miseria. La inflación se ha licuado todos los salarios y estamos exigiendo al gobierno nacional que no toque el Potenciar Trabajo, ya que es la única fuente que tienen hoy miles y miles de trabajadores y desocupados…

También estamos pidiendo al gobierno provincial de Jalil que deje de apoyar las políticas económicas de ajuste al gobierno nacional, y que nos atienda, ya que hace unas semanas hemos presentado una nota, junto a las organizaciones sociales, que hoy nos encontramos acá, pidiendo que nos den una audiencia para poder solucionar esta problemática que estamos viviendo todo el pueblo catamarqueño… Que se den atención a los merenderos y comedores, ya que Jalil nos ha dicho, a través de sus ministros, que no hay fondos, entonces les exigimos al gobierno nacional que abra los fondos a la provincia para que haya la asistencia necesaria… Dejen de ajustar a los de abajo y den soluciones concretas.» Sentenció, tajantemente Alejandra.

La triste realidad en Catamarca, y los diferentes puntos del país es que las trabajadoras sociocomunitarias, día tras día, hacen hasta lo imposible para que todos tengan un plato de comida en la mesa, sin embargo, no alcanzan las ollas para alimentar a todas de familias que la están pasando muy mal desde que asumió esta nueva gestión.

Sumado a lo anterior, recordemos que el gobierno nacional anunció precipitadamente la extinción del programa Potenciar Trabajo y la absurda creación de dos programas nuevos en su reemplazo, que no tienen ningún fundamento, ni beneficio a largo plazo para los trabajadores.

Los dirigentes de las organizaciones sociales, por su parte, como bien lo mencionó Alejandra en su discurso, ya tomaron manos en el asunto para dar solución a esta problemática que estamos atravesando, pero como siempre, aún no hay respuesta, ni del gobierno provincial, ni del nacional, quienes solo cuidan sus intereses, y no los del pueblo que los votó y que ahora viven con lo justo.

Actualmente, mientras el país le está «ganando a la inflación «, según la delirante visión de Milei y compañía; lo cierto es que hasta la fecha, no hay alimentos en los comedores, los jubilados y los trabajadores son prácticamente indigentes, no hay medicamentos para pacientes oncológicos, entre tantas otras atrocidades, que está cometiendo, tanto gobierno nacional, como el provincial, a vista de todos y que muchos » no la ven».

Debemos dejar de lado esa falsa empatía e hipocresía que tenemos, y reaccionar de una vez, antes de que sea tarde.

Hay que comenzar a exigir a los que hoy están arriba, que encuentren la manera de hacer una buena gestión, frente al hambre y la pobreza que estamos viviendo (la mayor en más de 20 años).

Por eso, como argentinos luchadores que siempre fuimos, dejemos de avalar estas locuras y volvamos a hacer el país admirado por la calidad humana y los derechos conquistados en las calles que tanto nos costó conseguir.

No existen revoluciones individuales, sino colectivas, y si no salimos ya a luchar por lo que nos corresponde, nos vamos a morir de hambre dentro de muy poco.