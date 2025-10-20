El histórico dirigente nacional, Jorge Altamira, llega a Catamarca en el marco de la campaña electoral de Política Obrera.

Durante este lunes 20 y martes 21 de octubre, Altamira recorrerá medios locales, participará de actividades de campaña y brindará una charla denominada «Argentina, ¿»Estado fallido»? Los trabajadores debemos disputar nuestra propia salida», donde se abordarán los temas de la actualidad política y económica nacional desde una perspectiva socialista.

Cabe recordar que el partido Política Obrera realiza su debut electoral en nuestra provincia. En la categoría Diputados Nacionales, la lista es encabezada por Lucía Coronel, docente y becaria del CONICET en nuestra provincia.

La lista de Diputados Provinciales será encabezada por Bruno Corzo, referente de los Docentes Autoconvocados, destacado luchador en defensa del salario y los derechos de los docentes catamarqueños y de la educación pública.

En esta lista se destaca también, en segundo lugar María Barros, obrera textil de la fábrica Mom Sports (ex Textilcom). El resto de la lista la componen docentes docentes de diversos niveles, luchadores barriales, y estudiantes.