En el marco de una polémica que surge a días de los comicios, la alianza Fuerza Patria insistirá con su reclamo este lunes ante la Cámara Nacional Electoral.

La alianza opositora Fuerza Patria escalará su reclamo a la Cámara Nacional Electoral (CNE) este lunes 20, exigiendo que el Gobierno Nacional abandone la práctica de sumar y difundir los resultados de las próximas elecciones legislativas a nivel país.

En el marco de esta polémica que surge a días de los comicios, la principal preocupación es la falta de transparencia y las «lecturas equívocas» que podría generar el escrutinio total.

La coalición solicitará formalmente que la Dirección Nacional Electoral (DINE) informe el escrutinio de votos distrito por distrito, argumentando que la difusión de resultados a nivel nacional «carece de fundamento jurídico».

La preocupación de Fuerza Patria no se limita al pedido ante la CNE. La alianza ha presentado una serie de amparos ante la Justicia Federal en doce provincias con competencia electoral. Además, ha trascendido el rumor de que podría presentarse una denuncia penal directa contra la titular de la DINE, María Luz Landívar.

La oposición busca garantizar que la DINE se limite a su función constitucional: «contar y hacer público los resultados oficiales de la elección», sin exceder sus responsabilidades mediante la suma total de los votos, lo que podría generar confusión en la ciudadanía.

Las críticas se intensificaron luego del simulacro electoral realizado por la DINE en el Correo Argentino, donde se habrían utilizado «criterios no explicitados» al anunciar los resultados provisorios. Fuerza Patria busca evitar que la metodología de la DINE genere dudas sobre la transparencia del proceso electoral que se llevará a cabo el 26 de octubre.

Qué se vota el domingo en las elecciones legislativas

En el marco del calendario electoral de este año, el próximo domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, donde los argentinos deberán elegir 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, en una contienda electoral signada por el escándalo de Jose Luis Espert y su renuncia a la candidatura de La Libertad Avanza (LLA).

Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el Gobierno de Javier Milei.

La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.