Opninión Politica:

Un peronista Malabarista Catamarqueño

¡Qué espectáculo nos dio el senador Guillermo Andrada en la votación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla el 3 de abril de 2025! Un verdadero malabarista político, digno de un circo. Andrada, que fue elegido por los catamarqueños bajo la bandera de Unión por la Patria, decidió que ese mandato era más bien… ¿cómo decirlo? Una sugerencia. del pueblo, pero el dueño de la banca es quien se sienta en el sillón, o sea, «EL», si total, lo importante que quedar bien con el gobierno de Milei?

Entonces, nuestro senador se puso creativo y votó a favor de Ariel Lijo, mientras sus compañeros de bloque, como Lucía Corpacci, y hasta el «radical Flavio Fama», le decían un rotundo «NO» a los dos candidatos. Pero ojo, no crean que Andrada se vendió del todo, porque al pliego de García Mansilla le dio un «no» bien firme, para que no digamos que no tiene principios. ¡Un voto para cada lado, como para no pelearse con nadie! O, mejor dicho, como para quedar bien con el jefe, y se olvido que fue elejido para defender los valores peronistas que lo llevaron al poder.

Es que Andrada, compañeros, ya se apartó de Unión por la Patria para armar su propio bloque, Convicción Federal, junto a otros senadores que también parecen haber olvidado para qué los votaron. Claro, los votantes peronistas de Catamarca deben estar mirándose en el espejo, preguntándose, «¿En serio elegimos a este pícaro para que haga estos malabares?». Pero Andrada sabe que en política, a veces, es mejor ser un gato que se escabulle y siempre cae parado.

Nosotros, desde Catamarca, miramos con una sonrisa irónica. No vamos a enojarnos, no vamos a gritar. Somos peronistas de los de antes, de los que saben que en política hay que tener paciencia. Como decía mi abuelo: «El zorro puede ser astuto, pero a veces se enreda en su propia cola». Ya veremos, senador Andrada, ya veremos. Mientras tanto compañeras y compañeros, sigamos trabajando por un peronismo unido, con el corazón en la justicia social, y no en los malabares de la conveniencia.

Columna de opinión, David Duran