Música

La biopic sobre la reina del soul llegará a los cines argentinos el próximo 9 de septiembre

En medio de la alfombra roja del la premiere de “Respect”, la película que mostrará la vida de Aretha Franklin, Jennifer Hudson, la actriz que protagoniza el film reveló cómo fue la última conversación que tuvo con la cantante.

“Es extraño que aquí estemos de nuevo, el 8 de agosto, tres años después. Inmediatamente después de hablar, me dijeron que ya no era lo suficientemente competente para hablar, pero me cantó en nuestra llamada y hablamos sobre mi hijo y su cocina. A ella le encanta cocinar y a él también. Le envié un video de él cocinando. Realmente extraño saber de ella”, contó Hudson.

Yamila Pagani