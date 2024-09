Música

El músico británico se reencuentra con Romy y Oliver de The XX en “Waited All Night”. La canción estará incluida en su próximo disco, «In Waves», que saldrá el 20 de septiembre.

Es la primera canción con los tres miembros de The XX desde su disco I See You de 2017, aunque Jamie también colaboró en los respectivos álbumes solistas de Romy y Oliver Sim.

El músico posteó un video del estreno de “Waited All Night”, durante el concierto de Jamie en Glastonbury en el que se produjo la reunión de la banda.

“Gracias a mis dos mejores amigos y hermanos musicales, Oliver y Romy. Es maravilloso tener a la pandilla reunida nuevamente, trabajando de nuevas maneras, desarrollando nuevas vidas, no estaría aquí sin ellos”, escribió Jamie.

Romy y Sim agregaron: “Nos encantó colaborar en nuestros últimos proyectos solistas, pero pasó un tiempo desde que los tres nos reunimos en una canción. Estamos muy contentos de que este haya sido el lugar donde nos volvimos a encontrar. Estamos orgullosos de desempeñar un pequeño papel en este álbum brillante y tan esperado. Somos tus mayores fans, Jamie”.

[embedded content]

In Waves, es el primer álbum solista de Jamie desde In Colour, de 2015. El músico ya adelantó tres singles, el último fue “Life”, una colaboración con la cantante pop sueca Robyn.

Además, a principios de este año Jamie reveló que The XX está trabajando en su próximo álbum en el estudio.