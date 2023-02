EL MIRA TENDRÁ HOY UN PLENARIO PARA DEFINIR EL PANORAMA

El exintendente de Valle Viejo dijo que las encuestas lo acompañan. Se pronunció por la unidad en el partido.

El exintendente de Valle Viejo, Gustavo Jalile (MIRA), ratificó que mantiene firme su intención de ser candidato a intendente de Valle Viejo. En línea con el documento que emitió el sector, consideró que para la elección de autoridades de la UCR tiene que haber unidad y así fortalecer el partido para cumplir un rol opositor ante la gestión del Gobierno provincial.

Se mostró predispuesto al diálogo con otros sectores internos que cuestionaron su liderazgo en Valle Viejo. Sin embargo, no se las dejó pasar y recordó que algunos fueron candidatos con el MIRA y estaban en su espacio en un tiro por elevación para el exconcejal Carlos Luján.

«Tenemos que conformar una única lista, más allá de las diferencias que podamos tener, pero con el objetivo de que en octubre hay que recuperar el Gobierno de la Provincia y no para beneficio de la Unión Cívica Radical o de Juntos por el Cambio. Hay que hacer un nuevo frente grande en Catamarca donde estemos contenidos todos los que pensamos que se puede tener un orden serio, que no tengamos lo que hoy está pasando en nuestra provincia», expresó en declaraciones al programa «Mañana es hoy». Jalile no dudó en calificar a la gestión de Raúl Jalil como una de las peores y aseguró que no tiene el apoyo del peronismo.

Más adelante, Jalile sostuvo que el partido tiene que superar la idea de ir por unas cuantas bancas de diputados, senadores e intendentes. «Si aspiramos a eso, hagamos lo que estamos haciendo», sentenció. «Hay que recuperar el Gobierno y para eso debemos sentarnos a dialogar los radicales y si tenemos que estar dos días discutiendo, acaloradamente para sacar una única lista, tenemos que hacerlo para mostrarle a la sociedad, que somos capaces de armar una propuesta seria para sacar a Catamarca de donde está hoy», afirmó y señaló que durante su trayectoria militante nunca tuvo una postura «antiradicales», en alusión a la propuesta electoral que se está conformando en Valle Viejo con la intención de enfrentar a Jalile.

Durante el diálogo, Jalile enfatizó en su vocación de arribar a un consenso, aunque no tuvo problema para aclarar los tantos con sus correligionarios. Consideró que la única diferencia es la metodología para actuar.

«Yo nunca he crecido echándole mierda a nadie, al contrario. Yo quiero crecer con mis propuestas, que son las del pensamiento radical. Ahora también me quiero sentar a discutir y a debatir con radicales, no con aquellos que han estado en el partido y después fueron candidatos por otros y que ya no pertenecen al partido», sostuvo al marcar límites. «Con los saltimbanquis, no», manifestó.

En esta línea sostuvo que hay dirigentes que fueron parte de su espacio y aludió a Carlos Luján, aunque sin nombrarlo, que no obtuvo la reelección como concejal. «Tenemos toda una historia dentro de lo que es el radicalismo de Valle Viejo con muchos triunfos y con muchos logros importantes . Hay muchos dirigentes que han podido crecer, ahora se quejan de esto, pero con la panza llena, es decir, antes pudieron crecer», sostuvo.

Jalile adelantó que hoy habrá un plenario en Valle Viejo en el que se analizará la situación interna del sector y se definirá si los seguidores del MIRA quieren internas o unidad. Según manifestó, será un encuentro en su finca con más de 200 dirigentes. También aclaró que no está interesado en ningún cargo partidario, en cambio, admitió que quiere volver a la intendencia de Valle Viejo.

«Cada vez se fortalece más la idea, no solamente por pedido de un gran número de dirigentes sino por la gente y porque las encuestas nos están dando. Estamos midiendo bien, muy bien. Igual yo creo que si hubiese otro candidato, si surgiese otro candidato lo vamos a acompañar. Queremos recuperar Valle Viejo y la Provincia».

Fuente: El Chasqui Digital