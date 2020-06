El proyecto que el Ejecutivo quiere enviar a la Legislatura para declarar la necesidad

de la reforma del Estado en lo administrativo y funcional tuvo una serie de cambios,

incorporando nuevos artículos y modificando otros. Del borrador, que se les facilitó a

los gremios, surge que el gobernador Raúl Jalil apunta no solo a congelar los

nombramientos por tres años, sino también a terminar con el nepotismo en todos los

poderes del Estado.

El avance que está dándole forma al proyecto de ley incorpora un nuevo artículo.

Este, de hecho, ya fue mencionado por el propio Gobernador en diálogo con la

prensa. Se trata de la creación del sistema único y centralizado de contrataciones de

bienes y servicios.

Con esta área se busca que las contrataciones públicas sean uniformes para todo el

Estado. Para poder implementarlo, se invitará a la adhesión del Poder Legislativo y

del Judicial, incluyendo el convite al Tribunal de Cuentas.

En cuanto al empleo público, continúa la idea de conformar un Comité de Ingreso al

Estado Provincial con un régimen único para acceder a planta permanente en los tres

poderes del Estado. En este sentido, se busca establecer concursos de oposición de

antecedentes, aclarando que es para los cargos que requieran de concurso y

respetando la reglamentación que dicte el Comité.

Lo destacable dentro del capítulo sobre el ingreso al Estado está relacionado con el

nepotismo. El borrador incorpora un artículo para establecer que los funcionarios

públicos de todos los poderes del Estado que puedan nombrar y contratar personal

(ya sea permanente o provisorio) en la Administración Pública tendrán prohibido

designar personas con las que tengan algún vínculo de parentesco.

En este sentido aclara que, para el caso, se considera tanto la línea recta de

parentesco como la línea colateral hasta el segundo grado. Especifica que, para el

caso, también está incluida la relación de cónyuge y la unión convivencial. No

obstante, distingue que la prohibición no se aplicará en aquellos casos en que existan

procesos de selección competitivos.

Jubilaciones

Uno de los cambios que tuvo el proyecto se hizo en el capítulo que propicia

modificaciones al Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública en dos

artículos (18 y 56), es decir, la normativa vinculada a la edad mínima para acogerse

al beneficio de la jubilación ordinaria.

El borrador cambia esa parte para proponer la aplicación de una licencia

prejubilatoria, a la que podrán acceder los empleados públicos que cuenten como

mínimo con 61 años de edad, en el caso de los hombres, y 56 años para las mujeres.

Se apunta a que esa licencia sea concedida por un máximo de 48 meses previo a la

fecha de notificación de encontrarse en condiciones de acceder al beneficio

previsional.

Además, el texto detalla que quedarán excluidos de la licencia las personas que no

cuenten con los requisitos básicos establecidos por Anses para acceder a la

jubilación ordinaria y también quienes perciban adicionales especiales sujetos a

carga horaria extraordinaria, salvo expresa renuncia del trabajador a recibir el

adicional. A estos casos se suman los de los agentes que integren el escalafón

seguridad.

Ahora bien, el borrador del proyecto esgrime que durante el tiempo que dure la

prejubilación, el trabajador al que le falten dos años para cumplir con la edad

percibirá el 70 por ciento de los haberes netos correspondientes a su categoría y

agrupamiento de un agente de planta permanente en actividad. Si le faltasen cuatro

años para cumplir de la edad mínima, la licencia será por el 60 por ciento.

A la vez, se indica que en ambos casos se abonarán aportes y contribuciones y se

aplicará el régimen de recategorización automática e incrementos salariales.

Finalmente, deja claramente marcado que, una vez notificado del otorgamiento del

beneficio jubilatorio por Anses, el trabajador tendrá la obligación de presentar su

renuncia.

