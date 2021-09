Tuvo continuidad la crisis dentro del oficialismo nacional luego de que funcionarios

del gabinete que responden a Cristina Fernández de Kirchner hayan presentado la

renuncia al presidente Alberto Fernández. En este marco, el gobernador Raúl Jalil no

solo respaldó al jefe de Estado, sino que también evaluó que se mantendrá la unidad

hacia dentro del Frente de Todos (FT). Aparte, pidió desdramatizar lo sucedido.

En diálogo con la prensa, el mandatario local evaluó que el conflicto dentro de la

coalición gobernante “se va a acomodar en los próximos días”. Jalil comentó que

mantuvo una charla el miércoles por la tarde con Alberto, es decir, posterior a las

renuncias masivas. A la vez, destacó las ayudas de Nación hacia Catamarca “en lo

que es obra pública, con caminos, cloacas y vivienda,” y reseñó que localmente se

pudo “ganar la elección”.

“Estamos transitando un camino de crecimiento y lo mejor es que estemos todos de

acuerdo”, expresó el Gobernador, para acotar que el resultado del domingo fue el de

“una preelección de candidatos, no hay que dramatizar tanto y nos tenemos que

poner a trabajar en la agenda de la gente.”

También mencionó: “Con el Presidente dialogamos sobre la situación política y mi

opinión es que sigamos transitando hasta la elección del 14 de noviembre todos

juntos; hay cosas que hay que cambiar obviamente”.

Consultado por la actitud de la vicepresidenta, Jalil señaló que le tiene “un gran

respeto”, al igual que para con Eduardo Wado de Pedro, “que siempre dialogamos”.

Así, sostuvo que “hay que mantener la coalición de Gobierno, hay que esperar estos

días, ver cómo seguimos y trabajar con una agenda de cara a la gente”.

El mandatario deslizó que tiene “confianza que las cosas se van a mejorar” e insistió

que “va a seguir la coalición y nosotros vamos a tratar de seguir aquí, en Catamarca,

que lo tenemos bastante bien”.

Precisamente sobre el plano local y un posible impacto de lo que sucede a nivel

nacional, el jefe de Estado local comentó: “Nosotros tenemos la responsabilidad de

mantener los votos y la diferencia que hemos realizado en las elecciones”.

Nuevo perfil presupuestario

Por otra parte, Jalil se refirió al presupuesto para el año que viene. “Hablé con la

ministra de Hacienda, Alejandra Nazareno, con el Vicegobernador, los intendentes,

para plantear un presupuesto con una nueva lógica”, dijo, para comentar que se debe

“intensificar la vida de la proximidad”.

En este orden de ideas, detalló que el concepto está asociado a que “la gente vaya a

la escuela del barrio”. “Estamos hablando con el poder Judicial, determinamos $ 500

millones para empezar a hacer los edificios del Poder Judicial y estamos pensando

que los edificios estén en los barrios, para que tengan vida los barrios”.

“Antes se pensaba que había que hacer una cuidad judicial, hoy se piensa que la

gente, no solo los organismos públicos, sino también la industria y el comercio, estén

dentro de los barrios para que tengan actividad económica y eso es un gran desafío

para la política”, concluyó.

Avanzan los arreglos en el Colegio Nacional

Ayer, Jalil recorrió la Escuela Secundaria Nº 3 “Fidel Mardoqueo Castro”, ex Colegio

Nacional, donde se realizan de obras de refacción en la estructura edilicia del

establecimiento educativo.

En el lugar se realiza una intervención mixta, donde personal del Ministerio de

Infraestructura trabaja en un ala mientras que una empresa privada realiza el resto.

Para la primera etapa se pondrá en condiciones uno de los techos que abarca 11

aulas nuevas y sector administrativo. En la segunda etapa, la parte antigua, también

incluye 11 aulas más, un laboratorio y un SUM.

