El actual rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y, ahora, candidato

a senador nacional dentro de Juntos por el Cambio, Flavio Fama, dejará su lugar al

frente de la casa de altos estudios luego de haber estado al mando de la misma

desde hace tres periodos.

En diálogo con El Esquiú.com, Fama sostuvo que en la jornada del miércoles se

reunió el Consejo Superior de la UNCA y autorizó la convocatoria de la asamblea

universitaria para el próximo viernes, siendo los mismos quienes eligen al rector y

vicerrector.

Luego, sobre cómo sigue su relación con la UNCA, Fama manifestó: “No necesito

presentar mi renuncia porque mi mandato vence el 30 de septiembre, en menos de

15 días”, expresando que el mandato también vence para todas las autoridades

universitarias y que ya había sido prorrogado el año pasado por no haberse podido

realizar las elecciones por la pandemia.

En cuanto a quien lo podría reemplazar, el rector mencionó que hay conversaciones

para determinar quién lo sucederá, explicando que el elegido no necesariamente

debe ser decano para ser rector o vicerrector.

Tras recordar que durante tres periodos se encontró al frente de la UNCA, el rector

dijo que “se lleva un hermoso recuerdo de muchas cosas”, dado que se pudo

contribuir en varias cosas, en facultades, infraestructura, las sedes universitarias,

capacitaciones a municipios. “Realmente me llevo una alegría muy grande”,

mencionó.

Seguidamente, enfatizó: “Dejo una universidad absolutamente ordenada,

financieramente equilibrada, modernizada, informatizada, trasparente. La verdad que

me siento orgulloso.

”El próximo rector va a tener no solamente la universidad ordenada, sino que también

va a tener el presupuesto suficiente para terminar la sede por completo, poder

implementar carreras, aumentar el sistema de becas”, destacó, para concluir que

“hay muchas cosas andando y ojalá sigan así”.

Relacionado