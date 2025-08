Acusan al oficialismo partidario de cerrar el diálogo, imponer condiciones y obstaculizar la participación de sectores opositores dentro del radicalismo.

Comunicado completo:

Es momento de hablar con claridad. De mirar a la militancia y a la sociedad a los ojos y decir lo que muchos sentimos: el radicalismo tocó fondo.

Hicimos todos los esfuerzos para participar y lograr la unidad. Desde el inicio buscaron bajarnos, imponiendo condiciones, cerrando el diálogo. Cumplimos con la Carta Orgánica, pero decidieron vulnerar el principio de amplia participación. Tienen el control total del aparato partidario: conducción, convención y junta electoral. Y lo usan para excluir.

Nos dijeron que éramos “demasiado opositores”. Pero ser oposición no es un defecto: es el mandato que nos dio la gente. No para ser funcionales al poder, sino para representarlos con dignidad.

Incluso intentaron condicionarnos económicamente: enviaron montos informales por WhatsApp para imprimir boletas y luego quisieron bajarnos por una supuesta falta de compromiso, ignorando la nota que habíamos presentado. Como no lograron frenarnos por ese lado, fueron por nuestros candidatos en el interior y los excluyeron, sin importar que dos departamentos esperan resolución judicial (Santa María y Antofagasta).

Hoy la UCR expulsa. Expulsa cuando sanciona a una concejal por sacarse una foto, expulsa cuando excluye sin explicaciones a jóvenes con vocación política y territorial de las listas, como en Santa María, Recreo o Valle Viejo; expulsa cuando cercena la participación, silencia el debate y se encierra sobre sí misma. Parece más preocupada por asegurar dos lugares en una lista que por construir una alternativa real para Catamarca.

La lista se cerró entre pocos. Nos ofrecieron una “unidad” condicionada, sin integración ni diálogo. Pero el problema no es una banca: es el modelo de partido que están consolidando. Uno que excluye a quienes piensan distinto, a quienes venimos desde abajo, militando con esfuerzo y compromiso.

Lo que está en juego no es solo una interna. Es el respeto por las reglas, la transparencia y el derecho a competir en igualdad de condiciones.

Representamos a miles de radicales que creen que es posible hacer política con dignidad, con debate y vocación colectiva. El radicalismo no nació para administrar la decadencia, sino para transformarla.

No podemos aceptar una lógica que promueve acomodos personales, castiga la disidencia y desprecia el mérito. Esa no es la UCR que queremos. Rechazamos el disciplinamiento y no aceptamos lecciones de quienes usan al radicalismo para sostener al kirchnerismo.

Nosotros creemos en un radicalismo con equidad, moderno, federal y participativo. Porque soñamos con una Catamarca que garantice derechos, impulse municipios autónomos y promueva un Estado que iguale oportunidades. Una Catamarca con salud y educación pública de calidad, con una política energética al servicio de la gente, y con desarrollo minero transparente.

No vinimos a callar ni a especular. Vinimos a marcar un rumbo distinto. La UCR no puede ni debe ser rehén de intereses particulares. Hoy más que nunca, necesitamos construir una alternativa real frente al oficialismo provincial. Llamamos a todos los sectores a anteponer el interés colectivo al personal.

Catamarca necesita algo distinto. El modelo Corpacci–Jalil–Saadi ha dejado una provincia empobrecida, con trabajadores precarizados, hospitales colapsados, escuelas destruidas e inseguridad creciente. No podemos ser cómplices de este agotamiento.

Desde nuestros espacios venimos construyendo una oposición firme, con propuestas y responsabilidad. Por eso impulsamos alianzas verdaderas, con sentido de cambio, y vocación de poder.

Miles de catamarqueños esperan una alternativa. Y si no la construimos nosotros, lo hará otro.

Porque no vinimos a permanecer.

Vinimos a cambiar. ¡Gracias!