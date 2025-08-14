En las últimas horas trascendió que el senador Félix Jerez, acompañado por los concejales María Lobo Vergara, Carlos “Kiki” Olveira y Rodrigo Viña Reynoso, impulsa una maniobra para suspender por 90 días al intendente Raúl Barot.

Según fuentes cercanas al municipio, quienes promueven esta medida no cuentan con pruebas concretas que respalden su pedido, por lo que la acción es señalada como una clara maniobra política orientada a desestabilizar la actual gestión municipal.

La propuesta, calificada como un golpe institucional, busca apartar temporalmente al jefe comunal elegido por el voto popular, lo que generó un fuerte rechazo en amplios sectores de la comunidad y del arco político local, que ven en este intento un atropello a la democracia y a la voluntad expresada en las urnas.

Por el momento, desde el municipio no se emitió un comunicado oficial, aunque se espera que en las próximas horas el intendente o su equipo brinden declaraciones sobre esta situación.