El intendente y Presidente del PJ de Fray Mamerto Esquiú Guillermo Ferreyra y la intendenta electa Alejandra Benavidez encabezaron una intensa agenda de reuniones con la militancia y vecinos para apoyar a Sergio Massa en el balotaje.

Las reuniones se desarrollaron a lo largo del departamento con una importante convocatoria, finalizando con una caravana de cierre que recorrió todo el departamento. En cada uno de los encuentros, no dejó de estar presente el agradecimiento por el acompañamiento durante las PASO y las generales de octubre y el pedido de apoyo para que Sergio Massa llegue a la Presidencia de la Nación.

Las reuniones se realizaron en Las Pirquitas, Pomancillo, La Carrera y Collagasta, La Tercena y Piedra Blanca y en San Antonio, logrando un gran acompañamiento de la militancia, y de vecinos, generando un espacio de dialogo sobre la importancia de dar continuidad a un gobierno nacional federal.

En sus palabras, Guillermo Ferreyra expresó su pedido de reflexión a la población, valorando el amplio acompañamiento del Gobierno Nacional para la concreción de obras importantes para el departamento entre las que mencionó la ejecución de más de 75 cuadras de asfalto en los últimos meses, la construcción de la cancha de Hockey de Césped Sintético, el próximo estadio Diego Maradona y programas de alto impacto en el fortalecimiento de emprendedores como el Banco de Herramientas, entre otros.

Coincidió con los dichos del Gobernador de Jujuy y presidente del Radicalismo nacional Gerardo Morales, y expresó su preocupación ante la posibilidad de que Milei llegue a la presidencia y cumpla su advertencia de eliminar la Coparticipación nacional de la que dependen tantos municipios y gobiernos provinciales para el pago de sueldos y la ejecución de obras vitales para la población.

Sostuvo que el candidato libertario ni siquiera tiene en cuenta a los catamarqueños, al punto que jamás visitó la provincia y mucho menos ha expresado propuestas que contemplen el desarrollo de este sector del país. “Por el contrario, nos está diciendo que nos va a quitar la coparticipación, no le interesa la obra pública, ni que los catamarqueños cuenten con los servicios básicos que tanto se necesita”, dijo.

“Este domingo elegimos si queremos seguimos viviendo en libertad y en democracia, y si decidimos defender los derechos adquiridos. Cuando gana un gobierno con este pensamiento, el rico es más rico y el pobre es más pobre”, sostuvo.

Recordó también las consecuencias del Gobierno de Mauricio Macri, que generó la quita de medicamentos gratuitos para miles de jubilados, la paralización de obras y de programas como el Conectar Igualdad y en Catamarca el cierre de la fábrica de Alpargatas que dejó a cientos de catamarqueños en la calle. “Fue el Gobierno de Alberto Fernández y de Raúl Jalil quienes lograron recuperar parte del empleo privado perdido”, apuntó.

“Este domingo hay que votar haciendo uso de la razón y con amor. Sabemos que aún hay cosas por hacer y se van a hacer. Massa tiene el apoyo necesario para que el país pueda seguir creciendo, y que la economía encuentre la estabilidad que tanto necesitamos, tiene el apoyo del presidente de Brasil, de España, tiene el apoyo del Mercosur, para poder mantener el desarrollo de la economía. Llamo a la reflexión a cada una de las personas que votó a Milei. Les pido que no piensen en uno mismo, que piensen en todos. Les pido que votemos por la Argentina, por el amor, la democracia y el respeto a todos los argentinos”, finalizó.