Intendentes oficialistas pidieron por la reelección del gobernador Raúl Jalil

“Teniendo en cuenta que de los 36 municipios 30 son del Frente de Todos, los intendentes somos todo un entramado importante en el gobierno para fortalecer la figura del Gobernador y mostrar todo lo que se está haciendo. Como nunca se están haciendo obras en la provincia y las queremos dar a conocer en cada uno de nuestros lugares porque son importantes”, añadió.

«Aceitar algunas áreas»

La reunión del Foro de intendentes oficialistas no solo fueron muestras de apoyo a gestión oficial, sino que también sirvió para plantear algunos cuestionamientos a algunas áreas de Gobierno a las que consideraron que hay que “aceitar”.

“Uno de los planteos de los intendentes es que hay cuestiones a las que no se les dan respuestas de manera automática. Creemos que se deberán aceitar los mecanismos de gestión necesarios para acompañar al desenvolvimiento del Gobierno provincial, que es muy activo y que permanentemente está gestionando obras para todos los departamentos”, dijo Barot.

Si bien no quiso especificar cuáles son las áreas que hay que “aceitar”, Barot consideró que “son entendibles” los planteos de sus pares. “Yo estoy a 80 kilómetros y fui funcionario por lo que tengo mayor relación con los equipos de Gobierno. Pero hay intendentes que vienen de 400 kilómetros y se tienen que volver en el día. La intención es establecer una mesa de gestión para solucionar los problemas de forma rápida”, dijo.

De acuerdo con lo que pudo saber este medio, el «malestar» de los intendentes es con algunos funcionarios de tercera línea de los ministerios. Lo que cuestionan es que, por cuestiones burocráticas, las decisiones que se toman con los ministros y el propio Gobernador en ocasiones se demoran en ejecutarse.

Gordillo también se refirió a esta situación. En este sentido, destacó que es el Foro el lugar propicio para discutir y solucionar «las pequeñas cosas que pueden estar faltando».

Además, indicó que se acordó realizar una reunión con el Gobernador apenas vuelva a Catamarca para que «los intendentes puedan expresar no solo el acompañamiento a su gestión, sino también para ir supliendo las problemáticas que tenemos en los municipios».

Por otra parte, Gordillo realizó cuestionamientos a los pedidos del Gobierno de mayor control en el gasto de los municipios. El intendente resaltó que los intendentes son constantemente auditados por el Tribunal de Cuentas y en ese sentido pidió que «si hay intendentes que no están haciendo las cosas bien, se debería decir cuáles son los intendentes y no meterlos a todos en la misma bolsa porque no somos todos lo mismo».

«Si no se aclara, se crea una suerte de zozobra cuando se dicen las cosas que nada tienen que ver con la realidad que vivimos, al menos en nuestro caso», cerró.