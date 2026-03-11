En el marco del 8M Marzo, mes de las Mujeres, se dio inicio al Ciclo de Capacitaciones en Ley Micaela, destinado a todas las personas que se desempeñan en la función pública, según lo establece la Ley 27.499.

En esta ocasión, el personal del Cine Teatro Valle Viejo fue capacitado por las Lic. Maria Luisa Moreno, Rita Herrara y Roxana Donato -de la dirección Provincial de Mujeres Género y Diversidad, dependiente del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia- para identificar y romper desigualdades estructurales, prevenir y erradicar la violencia de género.

“Aprender juntos sobre perspectiva de género es un acto de compromiso, nos ayuda a dejar atrás viejas costumbres dañinas y a entender que cada pequeña acción cuenta para proteger a quienes lo necesitan. Es el camino para que nuestras instituciones se conviertan en espacios más empáticos, seguros y verdaderamente justos para todas y todos. Gracias a la Dirección Provincial de Mujeres, Género y Diversidad por mostrar y demostrar que el respeto y la igualdad no son sólo normas sino bases para construir algo mejor”, destacó Lucas Salas, director del Cine Teatro, al finalizar la segunda cohorte.

El ciclo continuará este mes en Londres, Belén y Fray Mamerto Esquiú.

Si te interesa obtener más información de esta u otra capacitación escribinos al siguiente mail:

Unidadcapacitacionyformacion@gmail.com