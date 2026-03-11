El referente de los docentes autoconvocados, Bruno Corzo, confirmó la movilización para esta tarde a las 19.30, para lo que se concentrarán en la plaza 25 de Mayo, en el marco del conflicto salarial que mantiene el sector con el Gobierno provincial.

La manifestación busca sostener el reclamo por una recomposición salarial que lleve el sueldo docente a $1.300.000 al básico, además de exigir respuestas a otros planteos vinculados con las condiciones laborales.

“Estamos convocando a todos los docentes de la Capital y del interior para seguir levantando nuestro reclamo. El objetivo es lograr un salario que nos saque de la situación de pobreza en la que hoy se encuentra la docencia”, señaló.

El referente indicó que el petitorio impulsado por los autoconvocados también incluye estabilidad laboral, cobertura de cargos vacantes y mejoras en la infraestructura de los establecimientos educativos.

En ese marco, insistió en que el Gobierno provincial debe recibir directamente a los docentes autoconvocados, ya que consideran que el reclamo surge desde las bases y no se sienten representados por las entidades sindicales.

“Las manifestaciones autoconvocadas se dan justamente porque los gremios no reúnen el consenso de las bases. Por eso pedimos que el Gobierno reciba a los docentes que están llevando adelante este petitorio”, afirmó.

Corzo también cuestionó los esquemas salariales acordados en otros sectores estatales y advirtió que cualquier aumento podría quedar rápidamente superado por la inflación y el incremento de tarifas y combustibles, por lo que reclamó que la paritaria permanezca abierta.