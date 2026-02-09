Vialidad Provincial junto al Municipio de la Capital, inició este lunes las tareas de fresado y posterior repavimentación sobre la Avenida Los Legisladores.

Actualmente las tareas se desarrollaron en el tramo comprendido entre Avenida Belgrano y el ingreso al Polideportivo Capital.

Los trabajos se desarrollan en el horario de 8 a 15 horas, sobre la mano con sentido sur–norte, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en este importante Avenida.

Se solicita a conductores transitar con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.