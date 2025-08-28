Infraestructura energética: avanza la obra de la línea eléctrica que optimizará el servicio en Fiambalá

Desde Zijin confirmaron que trabajan en la logística y permisos para pruebas de exportación por el Paso de San Francisco.
El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, se reunió con el CEO de Zijin, Gao Jianneng, para analizar el avance de los proyectos que la minera lleva adelante en Catamarca.
En el encuentro, el foco estuvo puesto en la construcción de la nueva Línea de Alta Tensión de 132 kV que unirá Tinogasta y Fiambalá, una obra clave que busca dar respuesta a una histórica demanda de los fiambalenses.
Con una inversión extra de 20 millones de dólares, Zijin avanza en los trabajos que, según los plazos previstos, estarán finalizados en diciembre. El tendido eléctrico de aproximadamente 50 kilómetros permitirá garantizar y optimizar el suministro de energía en los hogares de los fiambalenses, pero también servirá para el desarrollo del turismo, la minería y la agroindustria.
Actualmente, se realizan adecuaciones en la Estación Transformadora de Tinogasta para la salida de 132 kV, mientras que. En Fiambalá. Se instalan dos transformadores de 60 MVA. La nueva estación tendrá salidas de 13,2 kV y 33 kV, lo que permitirá abastecer a la planta y reforzar la red de distribución local.
Preparativos para exportar
Por otra parte, en la reunión dialogaron sobre el trabajo conjunto entre la empresa y el Ministerio de Minería para coordinar la logística y los permisos de las primeras pruebas de exportación que se realizarán por el Paso de San Francisco.
En tanto que, con las autoridades de Ambiente de la provincia, se trabajará en la elaboración de un proyecto de obra para construir una Planta de Tratamiento de residuos que dará servicio a Tinogasta y Fiambalá.
Convocatoria masiva
La empresa minera Zijin-Liex lanzó recientemente una convocatoria laboral que desató un verdadero boom de aspirantes. Desde la compañía destacaron la enorme respuesta de la comunidad y remarcaron que el interés no pasa únicamente por conseguir un puesto de trabajo, sino también por la voluntad de capacitarse y formar parte de la industria minera, uno de los sectores de mayor crecimiento en la provincia.