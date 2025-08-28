Los candidatos capitalinos dieron inicios a la campaña de cara a la elección legislativa 2025. Buscarán quedarse con las bancas que actualmente ocupa el oficialismo.

La campaña comenzó con la foto frente al Concejo Deliberante de la ciudad de San Fernando de Valle de Catamarca, con la presencia de los 7 candidatos titulares, encabezado por Diego Figueroa, seguida por Eleonora Sopaga, en tercer lugar, David Díaz Ceballos, cuarta Lucía Castillo, en quinto lugar, Mario Moreno, en sexto lugar Noelia Carrizo y en el séptimo puesto Pablo García.

Arrancó la campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre de 2025. En la cual se refirió el primer candidato capitalino, Diego Figueroa que «vamos a proponer recuperar la belleza y limpieza de la ciudad». Además, agregó que “trabajaran en eliminar la habilitación municipal y los permisos de obras por el simple aviso on-line.

Por otra parte, señaló que buscan una ciudad inteligente y transparente. “Vamos a buscar terminar con los ñoquis y vagos, para que ese dinero vaya a los sueldos de los que realmente trabajan como los precarizados”. También dijo que “anticipo una ordenanza para disminuir las secretarias a cuatro y terminar con cientos de cargos políticos”.

«El intendente Saadi tiene en el concejo 14 empleados públicos con sueldos Vip». Por otra parte, señaló que «vamos a ser la primera oposición en casi 15 años. El municipio no va a ser más el trampolín político del intendente, vamos a transformar el Concejo en el factor ordenador de lo que quiere y necesita la gente de la Capital».

Los candidatos aspiran que ingresarán 4 concejales de piso, y las encuestas sostienen que están en 54% de intención de votos.

Por último, sentenció que «no miramos encuestas, vamos a ganar con la suficiente contundencia en Catamarca, para que la gente nos acompañe al cambio de gobierno en el 2027».