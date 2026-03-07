La fiscal de Instrucción N°7 del Distrito Este, Paola González Pinto, indagó a dos hombres imputados por hurto simple en grado de tentativa, en el marco de dos investigaciones iniciadas a partir de hechos ocurridos en el centro de la ciudad.

Ambos imputados fueron asistidos por el defensor Oficial N°3, Miguel Nieva y, al momento de prestar declaración indagatoria, se abstuvieron de declarar, conforme a las previsiones del Código Procesal Penal.

Las actuaciones se tramitan ante la Unidad Judicial N°1 y corresponden al inicio de las respectivas Investigaciones Penales Preparatorias, que se sustentan en las denuncias radicadas, actas de procedimiento y de aprehensión labradas por personal policial, inspecciones oculares en los lugares de los hechos y declaraciones testimoniales incorporadas a las causas.

Los hechos

Intento de hurto en un local comercial

De acuerdo con la investigación, el 25 de febrero de 2026, alrededor de las 9:30, Ariel Eduardo Nieva se presentó en un local comercial de venta de indumentaria deportiva ubicado sobre calle Rivadavia al 600, en la ciudad Capital.

En ese contexto, habría intentado apoderarse de una camiseta de la selección argentina de fútbol, que se encontraba exhibida en el sector de ofertas del comercio. La maniobra no se concretó, ya que fue advertida por empleados del local.

Posteriormente, el sospechoso fue aprehendido por personal policial en las inmediaciones del Paseo de la Fe, a unos cien metros del lugar.

Por este episodio, la Fiscalía dispuso imputarlo por el delito de hurto simple en grado de tentativa en calidad de autor.

Intento de sustracción de un neumático

El segundo hecho ocurrió el 26 de febrero de 2026, aproximadamente a las 11:50, cuando Mario Alejandro Pintos se presentó en calle Caseros, entre Zurita y Mate de Luna, frente a la Ex Casa Cuna, donde se encontraba estacionado un automóvil en la vía pública.

Según la investigación, el imputado intentó sustraer el neumático delantero derecho del vehículo, utilizando para ello un gato hidráulico y una llave tipo cruz.

La maniobra no se concretó, ya que fue advertida por el propietario del rodado, quien logró reducirlo hasta la llegada de personal policial, que procedió a su aprehensión.

Por este hecho, la Fiscalía dispuso imputar a Pintos por el delito de hurto simple en grado de tentativa en calidad de autor.