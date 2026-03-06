El juez de Control de Garantías N°1, Santiago Ahumada Franzini, resolvió que Jonathan Iván Márquez y Samanta Micaela Brizuela, imputados por el delito de “robo en calidad de coautores”, continúen detenidos.

La medida había sido solicitada por el fiscal de Instrucción N°6, Facundo Barros Jorrat, quien tiene a su cargo la investigación del hecho.

Durante la audiencia de control de detención, el fiscal pidió que se confirme la medida privativa de libertad, argumentando los antecedentes registrados y la existencia de medidas probatorias pendientes dentro de la investigación.

Por su parte, el defensor Oficial N°3, Miguel Nieva, quien representa a ambos imputados, se opuso al pedido fiscal.

Tras escuchar los planteos de las partes, el juez confirmó la detención de los acusados.

El hecho

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 23 de febrero de 2026, alrededor de las 4:19 de la madrugada, cuando los imputados se presentaron en un local comercial ubicado sobre avenida Ahumada y Barros al 1000, en la ciudad Capital.

En ese contexto, Márquez habría ejercido fuerza sobre la puerta de ingreso de vidrio del comercio, primero golpeándola con una piedra y luego propinando patadas hasta romper uno de los paneles inferiores.

A través de esa abertura, Brizuela ingresó al interior del local y se dirigió al mostrador, desde donde se apoderó de dinero en efectivo y diversos elementos, entre ellos un teléfono celular y atados de cigarrillos.

Posteriormente, la imputada salió del comercio y ambos se retiraron del lugar con los elementos sustraídos.

Por este hecho, los dos sospechosos fueron imputados por el delito de robo en calidad de coautores, causa que continúa bajo investigación de la Fiscalía de Instrucción N°6.