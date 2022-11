Mediante un proyecto de resolución presentado en la jornada de ayer ante la

Cámara de Diputados, el legislador del Frente Amplio Catamarca (FAC), Hugo

Ávila solicitó que el Poder Ejecutivo Provincial le transfiera “los recursos

necesarios a los municipios para el pago del bono de 40 mil pesos a los

empleados municipales de toda la provincia”.

En los fundamentos, Ávila precisa que a principio de noviembre de este año

presentó un proyecto pidiendo al Poder Ejecutivo de la Provincia que otorgue un

bono de fin de año a todos los trabajadores estatales, tanto provinciales como

municipales.

Luego, recuerda que “el proyecto presentado el 2 de noviembre si bien no fue tratado en la Cámara de Diputados, generó un efecto político de presión al

gobierno provincial, que fue positivo, ya que finalmente el gobierno en el marco de un año electoral, donde el gobernador Jalil se juega su continuidad o no, al frente

del ejecutivo provincial, por primera vez decide darlo, seguramente condicionado por esta situación”.

“Creo que fue positiva la decisión de dar el bono, pero sería injusta si no se

extiende y cubre a los trabajadores municipales de toda la provincia, que en la

mayoría de los casos se encuentran por debajo de la línea de la pobreza”,

sostiene.

“Obligación moral”

Finalmente, el legislador tinogasteño indica que el Gobierno provincial “tiene la

obligación moral de hacer un esfuerzo económico para que los trabajadores

municipales de los 36 municipios tengan este bono, ayudando a los municipios

que tienen baja coparticipación para que lo puedan pagar”.