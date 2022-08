LIGA CATAMARQUEÑA

Desde el Concejo Federal llegó la notificación que la Liga Capitalina está en regla. Está el fixture del torneo Clausura.

En la noche del martes en el ceno de la Liga Catamarqueña de Fútbol, retornó a las sesiones normales el Consejo Ejecutivo en donde se trataron varios temas, pero lo que sobresalió fue el sorteo y el armado del fixture para los torneos de Primera y Ascenso, en donde se jugará por dos plazas al torneo provincial y un premio económico.

Sabido es que en presidentes, se acordó que habrá una plaza para cada categoría en el Provincial del 2023, pero lo que se informó a los delegados es como será la distribución del $1.500.000 que aporta la secretaría de Deportes.

El mismo será de $900.000, dividido en $300.000 para el campeón, $250.000 para el segundo, $200.000 para el tercero y $150.000 para el cuarto lugar.

En el ascenso, los $600.000 se dividen en $250.000 para el primero, $150.000, $120.000 al tercero y $80.000 al cuarto.

Homologación de AFA

Mientras que en la jornada de ayer, llegó el comunicado que se esperaba desde la presidencia por parte del Consejo Federal, en la que se informa que la liga capitalina está en situación regular, por lo que fue homologado el torneo, lo que permite que tanto los clubes como los seleccionados puedan competir en los diferentes torneos que hace disputar el organismo interno de AFA.

Tesho de local

Otro ítem importante en la reunión de delegados, fue la petición de Adán Rodríguez de Tesorieri, quien pide que la Comisión de Estadio inspeccione la cancha del “alemán”, para que pida habilitación al Coprosede para que pueda jugar el torneo local en los partidos de menor riesgo, como ser en la segunda fecha, donde reciba a Independiente de la capital, para cumplir el sueño tan esperado.

Fixture Torneo Primera A

1ra. fecha

-CAI (C) vs Vélez Sarsfield

-Defensores vs Villa Cubas

-San Isidro vs Ferro

-Policial vs Salta Central

-Chacarita vs Juventud

-Tesorieri vs San Lorenzo

2da. fecha

-Villa Cubas vs Vélez

-CAI (C) vs Tesorieri

-San Lorenzo vs Chacarita

-Salta vs San Isidro

-Ferro vs Defensores

-Juventud vs Policial

3ra. fecha

-CAI (C) vs Villa Cubas

-Chacarita vs Tesorieri

-Policial vs San Lorenzo

-Vélez Sarsfield vs Ferro

-San Isidro vs Juventud

-Defensores vs Salta

4ta. fecha

-Vélez Sarsfield vs Chacarita

-Salta vs CAI (C)

-Tesorieri vs Policial

-San Lorenzo vs San Isidro

-Ferro vs Villa Cubas

-Juventud vs Defensores

5ta. fecha

-CAI (C) vs Ferro

-San Isidro vs Tesorieri

-Defensores vs San Lorenzo

-Policial vs Chacarita

-Villa Cubas vs Salta

-Vélez Sarsfield vs Juventud

6ta. fecha

-Policial vs CAI (C)

-Chacarita vs San Isidro

-Tesorieri vs Defensores

-San Lorenzo vs Vélez

-Juventud vs Villa Cubas

-Salta vs Ferro

7ma. fecha

-CAI (C) vs Salta

-Ferro vs Juventud

-Villa Cubas vs San Lorenzo

-Vélez vs Tesorieri

-Defensores vs Chacarita

-San Isidro vs Policial

8va. fecha

-San Isidro vs CAI (C)

-Policial vs Defensores

-Chacarita vs Vélez

-Tesorieri vs Villa Cubas

-San Lorenzo vs Ferro

-Juventud vs Salta

9na. fecha

-CAI (C) vs Juventud

-Salta vs San Lorenzo

-Ferro vs Tesorieri

-Villa Cubas vs Chacarita

-Vélez vs Policial

-Defensores vs San Isidro

10ma. fecha

-Defensores vs CAI (C)

-San Isidro vs Vélez

-Policial vs Villa Cubas

-Chacarita vs Ferro

-Tesorieri vs Salta

-San Lorenzo vs Juventud

11ma. fecha

-CAI (C) vs San Lorenzo

-Juventud vs Tesorieri

-Salta vs Chacarita

-Ferro vs Policial

-Villa Cubas vs San Isidro

-Vélez vs Defensores

Fixture Torneo Primera B

1ra. fecha

-Sarmiento vs Estudiantes

-FIEL vs Parque Daza

-CAI (H) vs Valle Chico

-Rivadavia vs San Martín

Libre: Liberal

2da. fecha

-San Martín vs CAI (H)

-Valle Chico vs FIEL

-Parque Daza vs Sarmiento

-Estudiantes vs Liberal

Libre: Rivadavia

3ra. fecha

-Liberal vs Parque Daza

-Sarmiento vs Valle Chico

-FIEL vs San Martín

-CAI (H) vs Rivadavia

Libre: Estudiantes

4ta. fecha

-Rivadavia vs FIEL

-San Martín vs Sarmiento

-Valle Chico vs Liberal

-Parque Daza vs Estudiantes

-Libre: CAI (H)

5ta. fecha

-Estudiantes vs Valle Chico

-Liberal vs San Martín

-Sarmiento vs Rivadavia

-FIEL vs CAI (H)

Libre: Parque Daza

6ta. fecha

-CAI (H) vs Sarmiento

-Rivadavia vs Liberal

-San Martín vs Estudiantes

-Valle Chico vs Parque Daza

Libre: FIEL

7ma. fecha

-Parque Daza vs San Martín

-Estudiantes vs Rivadavia

-Liberal vs CAI (H)

-Sarmiento vs FIEL

Libre: Valle Chico

8va. fecha

-FIEL vs Liberal

-CAI (H) vs Estudiantes

-Rivadavia vs Parque Daza

-San Martín vs Valle Chico

Libre: Sarmiento

9na. fecha

-Valle Chico vs Rivadavia

-Parque Daza vs CAI (H)

-Estudiantes vs FIEL

-Liberal vs Sarmiento

Libre: San Martín

Fuente: El Chasqui Digital