El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, junto al gobernador de la provincia, Raúl Jalil, supervisaron los trabajos de repavimentación integral que se ejecutan sobre la avenida Gobernador Correa, una importante obra vial que ya supera el 90% de avance técnico según informaron de manera conjunta las autoridades municipales y provinciales.

Durante la recorrida de inspección estuvieron presentes el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo; el secretario de Urbanismo e Infraestructura, Javier Varela; el director de Infraestructura Urbana, Carlos Aguirre; la concejal del sector, Leticia Romero; entre otros funcionarios de las áreas operativas.

Los trabajos en ejecución abarcan aproximadamente 18 cuadras intervenidas que incluyen el fresado de la capa asfáltica antigua, la colocación del nuevo pavimento y la posterior demarcación lineal. Se trata de un plan integral de recuperación vial ejecutado en coordinación entre la Municipalidad de la Capital y Vialidad Provincial, con el objetivo estratégico de mejorar la conectividad entre sectores, optimizar la fluidez del tránsito y aumentar de forma sustancial la seguridad vial de conductores y peatones.

Sobre el alcance técnico y el estado actual de las tareas, el director de Infraestructura, Carlos Aguirre, explicó que se encuentran ubicados en la intersección de la avenida Correa y la avenida Misiones, punto donde se realizaron distintos tipos de intervenciones para concretar la repavimentación.

El funcionario detalló que se ejecutó el fresado tanto en la calzada flexible como en la de hormigón, para luego aplicar el riego de liga y la carpeta asfáltica definitiva. La intervención abarca también la cuadra de la calle Dardo Aguirre en su intersección con avenida Correa, sector que actualmente se encuentra señalizado a la espera del tiempo de maduración y fraguado del asfalto para completar la demarcación horizontal.

Asimismo, Aguirre precisó que la obra registra un avance del 95% en lo que respecta a la estructura vial, restando principalmente los trabajos de señalética. En ese sentido, anticipó que el proyecto contempla la continuación de la avenida Correa desde la salida de la avenida de Los Minerales hasta el sector de Ojo de Agua, un tramo de aproximadamente 2,5 kilómetros que incluirá cantero central y donde ya se realizan movimientos de suelo y la construcción de cordones cuneta para su posterior pavimentación.

El funcionario agregó que desde la gestión municipal se avanza de forma simultánea en otros frentes de trabajo de la ciudad, tales como el Loteo Noriega, la avenida Los Inmigrantes, la repavimentación de la calle 9 de Julio y las intervenciones en el barrio General Paz, donde se ejecutan badenes, cordones cuneta y carpetas asfálticas.

Por su parte, el vecino del sector, Luis Ramírez, manifestó su satisfacción por la concreción de los trabajos señalando que era una obra muy esperada por las familias del barrio. Ramírez destacó que la intervención transforma por completo la fisonomía de la avenida Correa, permitiendo un tránsito mucho más seguro y tranquilo para la comunidad, al tiempo que agradeció la presencia constante del intendente Saadi y la concejal Romero en el territorio.

Con la culminación de estas tareas, la comuna prevé lograr una notable mejora en la fluidez vehicular en un tramo clave de la ciudad, la reducción del deterioro de los vehículos y un aumento significativo en la seguridad vial.

Hasta la habilitación definitiva, las autoridades solicitaron a los vecinos respetar las indicaciones de tránsito y circular con precaución por las zonas intervenidas. Una vez concluidas las verificaciones finales de calidad y colocada la señalética correspondiente, el municipio comunicará la fecha de apertura total de la arteria.