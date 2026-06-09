El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recibió en las instalaciones del Nodo Tecnológico al Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, y al presidente de la comunidad judía de Catamarca, Sebastián Shoijett, quienes se acercaron para invitarlo formalmente a participar en el «Encuentro Federal por la Memoria».

Este trascendental evento institucional se llevará a cabo el próximo miércoles 1 de julio en la sede central de la mutual judía, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la conmemoración del 32° aniversario del atentado terrorista contra la AMIA ocurrido en 1994, una tragedia que dejó un doloroso saldo de 85 víctimas fatales y que marcó la historia de todo el país.

Durante la reunión de trabajo, el rabino Hamra manifestó que constituye un verdadero privilegio visitar Catamarca debido a que se percibe un aire de profunda tranquilidad y se evidencia una sociedad en constante avance, destacando al centro tecnológico municipal como un fiel reflejo de la modernización que vive la ciudad.

Asimismo, el líder religioso expresó el gran honor que significó entrevistarse con el intendente Saadi para convocarlo de manera especial a este acto federal: «Es un acto muy significativo para la comunidad judía y para toda la sociedad argentina, donde se conmemorará el atentado a la AMIA, un hecho fatal contra la sociedad argentina ocurrido hace 32 años. Esta es una iniciativa que comenzamos hace tres años para fortalecer el federalismo y reunir a todo el país en un acto especial, distinto del acto central del 18 de julio».

En el transcurso del diálogo, Hamra agregó que para la edición de este año proyectan la participación histórica de más de 130 intendentes de todo el territorio nacional, abarcando tanto a las ciudades capitales como a diversas localidades que cuentan con comunidades judías activas.

Respecto a la vigencia del reclamo cívico y el respeto hacia la tragedia, el Rabino afirmó con emoción que la ciudadanía argentina sigue manteniendo un enorme compromiso con la causa, recordando que hace dos años contaron con el respaldo de la gran mayoría de los gobernadores provinciales.

El referente religioso concluyó remarcando que la herida colectiva continúa abierta en el corazón de la gente y que siempre resulta conmovedor encontrarse con los familiares de las víctimas, quienes sienten el dolor como si hubiese ocurrido recientemente, lo que redobla el deber institucional de acompañar esa memoria viva y el llamado profundo hacia la justicia.

Por su parte, el intendente Gustavo Saadi agradeció la especial distinción de la visita y se comprometió formalmente a realizar todos los esfuerzos logísticos e institucionales necesarios para participar y apoyar activamente este encuentro federal.

El jefe comunal capitalino coincidió plenamente con los dignatarios en la relevancia estratégica de sostener vivas las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, entendiendo que el recuerdo de las víctimas y el rechazo unánime al terrorismo son pilares fundamentales para consolidar la unión, la paz y la convivencia democrática dentro de la sociedad argentina.