El sábado pasado, en la conferencia de prensa que se realizó en el Hospital

Monovalente Respiratorio “Carlos Malbrán”, el ministro de Comunicación de la

Provincia, Guillermo Andrada, pidió a los comunicadores catamarqueños que confíen en la información oficial relacionada al coronavirus.

“Tienen que confiar en la información oficial que estamos dando. A nosotros nos

llegan todos los días rumores de casos que son positivos (de coronavirus), de que

hay en tal lado un caso. Tienen que confiar. La información oficial es clara, se la está

emitiendo en la medida que está siendo chequeada, y pierdan cuidado, que en

ningún momento el Gobierno va a querer ocultar algo”, aseguró Andrada.

Luego indicó: “Está demostrado en esta pandemia que desgraciadamente, cuando

surgen apellidos y nombres, hay personas que elaboran pensamientos y acciones

que no son favorables para el enfermo posible, ya que además de tener la angustia,

potencialmente lo estamos acosando desde el punto de vista social y en las redes.

En lo posible, no dar nombres, no poner imágenes, porque desgraciadamente

estamos viviendo una situación muy sensible en la sociedad. En Catamarca no

tenemos casos, pero esa sensibilidad hace que ciertas personas reaccionen distinto.

Se han dado casos en el país de salir a hostigar enfermos, cosa que no debería

pasar jamás”.

Andrada también consideró que “esta es una situación que tiene dos patas para salir:

una es el gobierno, con el gobernador (Raúl Jalil) a la cabeza y sus ministros; y otra

es la población. Si alguna de esas dos patas trabaja mal, esto no sirve”.