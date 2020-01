El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez, y el intendente capitalino, Gustavo Saadi, recorrieron las instalaciones de la empresa Gilera Motors, y de la ex NEBA (Icalorex) para dialogar con empresarios, inversores y trabajadores. El ministro Álvarez confirmó que están avanzadas las conversaciones con un grupo inversor de Buenos Aires, interesado en comprar la planta local.

Según anticipó, el grupo Libson se radicará en Catamarca y comprará la fábrica que vino atravesando una crisis.

Destacó que lo importante es que los nuevos dueños se harían cargo de la planta de personal, que es de 56 trabajadores. La fábrica ya contaba con el programa REPRO que habilita un subsidio por trabajadores y mientras tanto no podían producir despidos.

Por otra parte, la Provincia aportará con beneficios impositivos para favorecer la radicación del grupo inversor. En este sentido, al tratarse de una nueva radicación estará exenta en el pago de tributos provinciales. Además, se buscará financiamiento para la adquisición de bienes de capital como una forma de aportar al mantenimiento de la fuente laboral.

“El acuerdo está prácticamente cerrado y en los próximos días se firmaría”, sostuvo Álvarez.

Jalil charló con empresarios y trabajadores sobre la situación de las instalaciones.

En noviembre, los empleados de la empresa Icalorex (ex Italka, ex NEBA) realizaron medidas de fuerza en reclamo de deudas de la empresa. En esa oportunidad denunciaban el vaciamiento de la planta ubicada en El Pantanillo e impidieron la salida de un camión con heladeras y freezeres de la planta. Además, los empleados denunciaban que se habían quedado sin obra social.