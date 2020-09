Ayer, en el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, su titular recibió a los gremios docentes, quienes llegaron con la inquietud de conocer detalles sobre el traspaso de los IES y la educación técnica. Nancy Agüero Berrondo, secretaria general de UDA, previo al encuentro, había comentado que el objetivo era buscar dialogar sobre los cambios que se plantearon en la cartera educativa, situación sobre la que los sindicatos no fueron notificados previamente.

Al término del encuentro, tanto UDA como SUTECA, que también asistió en la persona de Juan Godoy, se comentó que no hubo claridad ni respuesta a ninguna de las consultas que se le plantearon. Según Godoy, la reunión “fue muy escueta”. “No obtuvimos ninguna respuesta a lo que le estábamos consultando, en particular, sobre los cargos y las irregularidades del área”. En tanto, Berrondo añadió que la reunión fue tan “breve” que la ministra ni siquiera respondió sus dudas.

El traspaso de la educación técnica y de los institutos de educación superior sigue generando polémica. Las grandes dudas que que esto genera no obtienen ni respuesta o detalles que aclaren los claroscuros de esta disposición del Ejecutivo. Los gremios plantean seguir insistiendo hasta obtener respuestas.

