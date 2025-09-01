La Municipalidad de Los Altos, a través de la gestión del intendente Raúl Barot, llevó adelante una jornada colmada de alegría con motivo del Día de las Infancias.

Los festejos se realizaron en distintas localidades de la jurisdicción, como Alijilán, Manantiales, Los Altos y la zona norte, donde niños, niñas y sus familias disfrutaron de una tarde inolvidable.

La propuesta incluyó juegos, la presentación de payasos, refrigerios, chocolate y muchas actividades recreativas, generando un espacio de encuentro comunitario y de celebración para todos.

El intendente Raúl Barot acompañó a las familias en esta gran fiesta, destacando la importancia de seguir fortaleciendo estos espacios de inclusión y alegría para los más pequeños de la comunidad.