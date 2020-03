4 marzo, 2020 20:31

“Algunos salen a chorear y no es culpa de ellos, es cuestión de educación”, aseguró la influencer tras ser atacada por un motoquero en la calle

Golpearon a una influencer para robarle

“Me quisieron robar el celular, se acabaron las historias en la calle”, comenzó relatando una influencer a través de su cuenta de Instagram. Dani La Chipi cuenta con casi dos millones de seguidores en dicha red social y fue allí donde relató el brutal robo que sufrió en la calle.

Como suelen hacer cualquier influencer, Daniela Viaggiamari estaba haciendo un video en la vía pública cuando un motoquero intentó arrebatarle el teléfono móvil y la terminó golpeando fuertemente en el rostro. A pesar del susto, la joven subió un video donde se la veía sangrando por la nariz.

“¡Ay… Dios, qué bárbaro…! Mirá cómo se me está poniendo la napia, entre que tengo napia grande, osea, hoy me recibo de Peretti”, bromeó Dani La Chipi a pesar de estar notablemente angustiada minutos después del hecho, ya en su casa.

“Le pongo onda y me río, pero la verdad no hay nada de que reírse. Yo solo pienso en mi mamá, por ejemplo, que tiene 73 años, bajándose del bondi y me diga ‘Dani estoy llegando a la parada’, que la empujen y la tiren contra un colectivo”, aseguró la influencer enojada y aún asustada por lo ocurrido.

“En realidad estaba mandando un mensaje al productor del teatro. No se puede creer, salir con el culo en la mano a la calle”, siguió relatando en una nueva historia que compartió a través de su Instagram y luego dio más detalles del hecho delictivo.

“Un chico que estaba laburando en estos camiones que traen el agua y la soda, salió corriendo al motoquero y, por supuesto, no lo pudo alcanzar”, contó y agregó: “Yo cuando me quede sin laburo, me puse a hacer espejos artesanales, me puse a bañar perros y demás… algunos salen a chorear y no es culpa de ellos, es cuestión de educación”.

Fiel a su estilo, y ya más tranquila, la influencer compartió un nuevo video junto a un amigo. “Menos mal que viniste Juani, entre tanto miedo, estoy yendo a busca a Isa al colegio. Me tiembla la mano. Me podés cambiar las sabanas de casa y comprarme unas botitas que había de oferta, porque me tiembla la manos…”, se escucha decir.

“Chicas vieron que me quisieron robar, escuchame Anita… ¿querés venir a casa a hacerme un guiso de lentejas…? porque me tiemblan las manos, ¿vos Naty te copas?”, agregó Dani la Chepi quien ya cuenta con un premio Martín Fierro Digital en 2017.

