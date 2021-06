Música

El tema forma parte de su nuevo disco “No Gods No Masters“

El 11 de junio Garbage lanzó su séptimo disco de estudio titulado No Gods No Masters en todas las tiendas digitales y ahora estrenaron el video oficial de “The Creeps”, uno de los singles.

Shirley Manson, la cantante de la banda adelantó cómo será el nuevo álbum en una entrevista. “Es nuestro séptimo disco y su numerología significativa afectó el ADN de su contenido: las siete virtudes, los siete dolores y los siete pecados capitales. Fue nuestra forma de tratar de darle sentido a cuán jodidamente loco está el mundo y el increíble caos en el que estamos. Es el disco que sentimos que teníamos que hacer en este momento”, dijo.

Dale play acá

Yamila Pagani