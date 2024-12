Música

La banda liderada por Shirley Manson publica en plataformas digitales «Copy/Paste Vol. 1», un compilado especial de versiones de varios artistas.

Garbage lanzó un EP con covers de David Bowie, Patti Smith, U2, Tim Buckley, Siouxsie And The Banshees y The Psychedelic Furs, entre otros.

“Queríamos rendir tributo a las canciones y artistas que nos han acompañado en diferentes momentos de nuestras vidas”, explicó Shirley Manson.

Copy/Paste Vol. 1 forma parte de la edición de lujo de su último disco de estudio No Gods No Masters de este 2024. Ya habían publicado algunos singles de esta colección como el cover de “Cities In Dust” de Siouxsie And The Banshees con un video incluido.

[embedded content]

El álbum recopilatorio de la banda fue lanzado el 29 de noviembre como parte del evento Black Friday del Record Store Day, y ahora está disponible en todas las plataformas digitales. Presenta versiones de diez canciones clásicas, incluida una pista inédita, “Love My Way”.

[embedded content]