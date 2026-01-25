El director técnico de River, Marcelo Gallardo, destacó que «vamos a seguir mejorando partido a partido», luego de lo que fue el debut con un triunfo como visitante ante Barracas Central en el Torneo Apertura.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Gallardo enfatizó que Barracas Central «es un rival difícil que se cierra y defiende bien, además hacía mucho calor», y analizó: «Creo que hicimos un partido correcto para empezar. No pasamos sobresaltos, pese a alguna jugada puntual, y generamos otras situaciones de gol».

A su vez, el «Muñeco» adelantó que «el tiempo va a terminar de demostrar no solo cómo estamos en la mitad de la cancha, sino como equipo», y añadió: «El trabajo del equipo hace que no nos hayan llegado en muchas ocasiones en estos tres primeros partidos. Eso me pone bien porque vamos a seguir creciendo y el equipo se va a ir consolidando».

Otro de los aspectos que tocó Gallardo fue la titularidad del joven arquero Santiago Beltrán, quien reemplazó muy bien a Franco Armani: «Estoy contento porque no es fácil debutar en el arco de River con poca edad. Lo tomó con una sorprendente naturalidad».

Además, confirmó que «claramente es una alternativa a pelear el puesto» una vez que Armani pueda volver a jugar.

Por último, se refirió a las nuevas incorporaciones: el lateral uruguayo Matías Viña y los mediocampistas Aníbal Moreno y Fausto Vera.

Sobre Viña dijo que «es un jugador de jerarquía que ha mostrado en diferentes lugares que tiene la capacidad para venir y pelear un lugar».

En este sentido, señaló que tanto el lateral como los Vera y Moreno «tenían presentes diferentes, no es fácil llegar y rápidamente meterse en la dinámica de un equipo y ellos lo hacen naturalmente».

Luego del triunfo ante Barracas Central gracias al gol del lateral derecho Gonzalo Montiel, la actividad para River en el Torneo Apertura continuará el próximo miércoles, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha, en un partido que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.