El intendente Raúl Barot ofició de anfitrión en una jornada que reunió a vecinos y militantes interesados en conocer los detalles de este nuevo sistema electoral.

En el marco de las próximas elecciones del 26 de octubre, se llevó a cabo en el Polideportivo de Los Altos una charla informativa sobre la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), con una destacada participación de autoridades provinciales y un importante acompañamiento del público.

El encuentro contó con la presencia de la senadora nacional Lucía Corpacci, quien estuvo acompañada por la candidata a diputada nacional, Dra. Claudia Palladino, y referentes del gobierno provincial. El intendente Raúl Barot ofició de anfitrión en una jornada que reunió a vecinos y militantes interesados en conocer los detalles de este nuevo sistema electoral.

La exposición principal estuvo a cargo de jóvenes del Partido Justicialista de Catamarca, quienes explicaron las características de la Boleta Única de Papel y su importancia como herramienta de transparencia en los comicios.

El evento dejó planteadas las posturas de los dirigentes de cara a las elecciones, en un clima de participación y compromiso ciudadano.

