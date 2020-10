La mujer que tenía COVID-19 y dio a luz días atrás en la Maternidad Provincial 25 de

Mayo fue dada de alta junto a su hijo. Ambos salieron del centro de salud sin

coronavirus.

De acuerdo a lo que informó el director de la Maternidad, Daniel Ovejero, a la mujer

le realizaron un nuevo hisopado y dio resultado negativo. Es decir, superó la

enfermedad del coronavirus. En tanto, a su hijo que tiene días de vida le hicieron un

aspirado nasofaríngeo, que también dio resultado negativo. Por lo tanto, la madre no

contagió a su bebé mientras cursó la enfermedad.

Ovejero explicó a El Esquiú.com que no observaron ningún problema de salud en el

niño “porque no hay transmisión vertical (del virus) y además el aspirado dio

negativo. Les dieron el alta directamente a ambos”.

Relacionado