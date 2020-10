Un chofer de colectivos del servicio de transporte urbano dio positivo al test de

COVID-19. Se trata de un trabajador de la empresa 25 de Agosto. Esta persona

desarrolla su actividad en la línea 108 que circula por la ciudad Capital y llega hasta

el barrio Valle Chico.

La novedad fue confirmada por el trabajador del volante a El Esquiú.com. El chofer

relató a este diario su experiencia y lo que hizo durante los últimos días. En este

sentido, mencionó que el sábado pasado prestó servicio. El día domingo tuvo

síntomas compatibles con el coronavirus, se comunicó con el SAME y desde ese día

no volvió a trabajar en el colectivo.

“Yo trabajé el sábado. Tuve síntomas el domingo. El domingo no trabajé. Llamo al

SAME porque sentía dolor de garganta y dolor de cuerpo. Ahí me dicen que tome

paracetamol cada ocho horas. Me preguntaron si tenía olfato, si tenía gusto y si había

tenido fiebre. Y no tuve ninguno de esos síntomas”, comentó.

Luego, explicó que el día lunes se fue “directamente al (Hospital) Carlos Malbrán y de

ahí me mandaron al (Hospital) San Juan Bautista y me tomaron los datos y me

hicieron el hisopado. Y el martes a la tarde noche me llamaron para confirmarme que

era positivo”.

El trabajador del volante también señaló que, por protocolo, debieron aislar a uno de

sus compañeros, a quien además le realizaron un hisopado.

Según explicó el chofer a este medio, su pareja, su cuñado, su madre y su hermano

también fueron hisopados.

El colectivero aclaró que es “un tipo que cumple con todos y cada uno de los

protocolos que son necesarios para llevar el trabajo que nosotros hacemos. Con el

barbijo, alcohol en gel, alcohol líquido, con una mampara hecha con hierro y un

nylon, con una tipo cabina. No tengo contacto con mucha gente, no me quedo ni a

charlar ni a algo que se parezca a una reunión. No me quedo a hablar con mis

compañeros ni nada”.

Solo

El chofer reveló que en estos días de aislamiento “me mantengo aislado en una

pieza. Acá como, desayuno, paso todo el día sentado acá en la pieza. Estoy con

barbijo y el alcohol. Todo trato de sanitizarlo. Si salgo al baño, también con el barbijo

puesto. Apenas salgo voy sanitizando con el alcohol”.

En otro pasaje, indicó que sus familiares lo asisten con las compras que necesitan

realizar para la subsistencia, sin tener contacto directo. “La familia se portó de diez.

Vienen ellos y nos compran si necesitamos algo y nos dejan en la puerta. Nosotros

sanitizamos la plata, la dejamos colgada, (y) ellos retiran la plata”, detalló.

Agradecimiento

El trabajador también agradeció la atención que recibió por parte del ministerio de

Salud. “Se portaron excelente a la hora del seguimiento, me están llamando a cada

rato, preguntándome cómo estoy, cómo me siento, qué síntomas tengo. Me brindaron

un kit con termómetro y saturometro, barbijos y paracetamol. También me ofrecieron

un bolsón alimentario por lo que no puedo salir”, cerró.

