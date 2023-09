Doscientas jóvenes y adolescentes del departamento Fray Mamerto Esquiú se sumaron al programa “Menstruar en Igualdad”, que en Catamarca se lleva adelante mediante ley provincial, garantizando el acceso a elementos básicos de higiene para acompañar a las personas menstruantes.

Con un sencillo acto que contó con la presencia de funcionarios nacionales del Ministerio de la Mujer, Genero y Diversidad, y áreas vinculadas en la Provincia y el Municipio, se lanzó el programa en el departamento, incorporando asesoramiento de profesionales y la entrega de kits.

El acto fue encabezado por el intendente Guillermo Ferreyra, junto a la secretaria nacional de Políticas de Igualdad y Diversidad Paulina Calderón, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad Ivana Ibáñez a cargo de aplicar el programa, la secretaria de Desarrollo Social de Fray Alejandra Benavidez, la Jefa del Área de la Mujer, Género y Diversidad, demás funcionarios provinciales y municipales.

La implementación del programa en el departamento se realizó a partir de un trabajo articulado entre Provincia y Municipio, que incluyó la participación de la Casa de la Mujer de Fray que invitó escuela por escuela a estudiantes a sumarse, despertando gran interés en la comunidad.

Alejandra Benavidez, agradeció el acompañamiento del Gobierno de la provincia por permitir que este programa llegue al departamento, y a las personas beneficiarias “por acercarse a esta política pública que busca el acompañamiento integral de las personas menstruantes”, dijo.

Destacó además que el municipio junto al Concejo Deliberante, cuentan con reglamentación vigente que concede el día femenino a las personas que atraviesan el periodo menstrual, permitiendo que puedan cuidar su salud.

Luego, fue Ivana Ibáñez, quien se refirió a la posibilidad de llegar con el programa a todo el territorio provincial. “Poder traer a estos departamentos más derechos nos hace felices. Es una Ley Provincial que se viene militando desde hace más de 3 años. Se ha gestado desde la militancia y es por eso que a estas capacitaciones las hacemos con mucho amor, porque sabemos que son varias aristas las que estamos trabajando, no solo lo económico, sino también los tabúes que aún existen en la sociedad”, dijo.

“Sabemos que gestionar la menstruación cuesta, que muchas veces no alcanza, sabemos que acceder a la copa menstrual es caro y justamente por eso el Estado se puso al hombro este derecho y lanzó este programa”, valoró, tras destacar que en el departamento también viene a colaborar en el desarrollo de la política pública sustentable en la que se viene trabajando.

Por su parte, la secretaria nacional de Políticas de Igualdad, Paulina Calderón destacó que Catamarca es una de las cinco provincias que cuentan con una ley menstrual y valoró el avance en materia de igualdad, anhelando que más provincias se sumen y que también se alcance una Ley Nacional para una igualdad de oportunidades.

Finalmente, el intendente Guillermo Ferreyra valoró “la decisión política del Gobernador Raúl Jalil de implementar esta ley, y principalmente la gestión de tantas mujeres que se pusieron al hombro este proyecto por el cual lucharon por tantos años y que no habían sido visibilizados ni escuchados. Para los hombres nos queda seguir deconstruyéndonos y aprender lo que significa el periodo menstrual, desde lo económico, lo ambiental y también en el umbral del dolor. Para todas ustedes que están aquí, hoy gracias a Dios es un derecho al que muchas no tuvieron acceso y quizás nunca lo soñaron tener. Lo que muchas mujeres grandes no lograron, para ustedes ya es un derecho y lo debemos cuidar”, apuntó.

Vale la pena destacar que el programa se hace efectivo el cumplimiento de la Ley Provincial N°5708, incluye la capacitación y abastecimiento de manera gratuita de elementos útiles y necesarios para las personas menstruantes, que tengan una condición socioeconómica vulnerable y que vivan en la provincia de Catamarca.