#StopCovid c’est simple :

1️⃣Si j’ai été à proximité de quelqu’un qui a #StopCovid et qui est testé + au #COVID19, je reçois une alerte.

2️⃣Je m’isole et consulte mon médecin.

3️⃣Je fais le test. S’il est positif, je préviens via l’application ceux avec qui j’ai été à proximité. pic.twitter.com/7FZ7SEylaP

— Cédric O (@cedric_o) May 31, 2020