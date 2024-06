Foster the people estrena un adelanto de su próximo disco

Música

«Lost In Space» es el primer anticipo del cuarto álbum de la banda que saldrá el 16 de agosto.

Foster the People anunció su nuevo disco Paradise State of Mind, el primero en siete años. Como adelanto, publicaron el single “Lost In Space” con un video dirigido por Rupert Höller.

[embedded content]

“El disco comenzó como un estudio de caso del cruce de finales de los setenta entre disco, funk, gospel, jazz y todos esos sonidos”, dijo el cantante Mark Foster. “Fue un momento tan hermoso en el que estos diferentes estilos de música se cruzaban entre sí: artistas como Nile Rogers y Chic, el Tom Tom Club y Giorgio Moroder”.

La banda californiana también reveló la portada del LP, una pintura al óleo creada por el artista Matt Hansel.

El último disco de la banda fue Sacred Hearts Club (2017), luego publicaron una serie de EPs: Pick U Up (2019), In the Darkest of Nights, Let the Birds Sing (2020) y Melody & Silence (2021). Además, hace tres años lanzaron una reedición de su exitoso disco Torches por el décimo aniversario.