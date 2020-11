Música

Foo Fighters acaba de transformar Studio 8H en 30 Rockefeller Plaza en una fiesta de rock n roll, con la primera presentación de su nuevo single “Shame Shame” en el episodio de este sábado de Saturday Night Live. Es el primer tema que conocemos del próximo disco de la banda, “Medicine at Midnight”, que saldrá el 5 de febrero de 2021. “Medicine at Midnight” será el décimo disco de la banda que está celebrando sus 25 años y fue producido por Greg Kurstin junto a Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear y Rami Jaffee, los integrantes de Foo Fighters.

La semana pasada, varios fans de la banda descubrieron el icónico logo “FF” en varias partes del mundo, junto a una ‘X’ significando el número romano 10, así como un video en blanco y negro de un ataúd que ha aparecido cuando algunos usuarios reproducen ciertas temas de Foo Fighters en Spotify. Todo esto dio que hablar entre sus fans y se esperaban noticias de nuevo material, que ahora fueron finalmente confirmadas.

Escuchá el nuevo tema acá:

La lista de 9 temas que incluirá “Medicine at Midnight”:

Making a Fire

Shame Shame

Cloudspotter

Waiting on a War

Medicine at Midnight

No Son of Mine

Holding Poison

Chasing Birds

Love Dies Young

ARE YOU READY???#ShameShame from the upcoming tenth album, ‘Medicine At Midnight,’ is out now. Listen now: https://t.co/cxKOCp8SHh#MedicineAtMidnight Available February 5th.

Pre-Order/Save: https://t.co/8PVlKIpILc pic.twitter.com/cr5ohxiBTE

— Foo Fighters (@foofighters) November 8, 2020