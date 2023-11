Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informaron que

en este fin de semana largo electoral viajaron 36,5% menos de personas que en el

mismo fin de semana del año pasado. La estadía promedio fue de 1,6 días porque

la mayoría de los turistas nacionales optaron por destinos cercanos para regresar

el domingo a votar.

En nuestra provincia no emitieron un reporte oficial, aunque desde la oficina de

informes de la Dirección Provincial de Transporte, ubicada en la terminal de

ómnibus de Capital, aseguraron que “este fin de semana en el Valle Central

tuvimos muy poca frecuencia de turistas”, considerando que “por el tema de las

elecciones bajó mucho la frecuencia”.

El CAME destacó que el fin de semana largo por el feriado de la Soberanía

Nacional movilizó a 910 mil turistas nacionales y extranjeros por la Argentina,

quienes gastaron $43.378 millones en las ciudades que forman parte del circuito

turístico nacional.

Frente al mismo fin de semana del año pasado, viajaron un 36,5% menos de

turistas y el impacto económico tuvo una caída real de 32,3%. Hubo muchas

cancelaciones de viajes desde octubre, tras conocerse que habría balotaje.

El resultado fue muy dispar entre localidades. En muchas ciudades de la

Patagonia y Cuyo, unos 130 mil turistas internacionales, en total, colmaron las

plazas hoteleras y para-hoteleras. En CABA también se pudo observar la

presencia de visitantes extranjeros en bares, centros comerciales y espacios

públicos.

El turista nacional cortó su fin de semana en dos. Los que se movilizaron de

viernes a domingo -y en algunos casos incluso desde el jueves- y los que votaron

temprano el domingo y viajaron a disfrutar hasta el lunes.

No faltó el “turista electoral”, es decir, el que se trasladó a votar a la ciudad donde

tiene su domicilio y permaneció hasta hoy lunes. En general, se alojaron en casas

propias, de familiares o amigos, sin ocupar plazas hoteleras.

Los turistas gastaron, en promedio, $29.065 diarios cada uno, y la estadía media

fue 1,64 días.

Algunas de las ciudades más concurridas fueron Bariloche, Ushuaia, Puerto

Madryn, Mendoza y Puerto Iguazú.

En lo que va del año, ya van 9 fines de semana largos, donde viajaron 14,2

millones de turistas y gastaron $601 mil millones.

Catamarca

Con una estadía media de 1,5 días y un movimiento turístico limitado a viajeros de

cercanía, la provincia ofreció variadas propuestas, destacándose fiestas, peñas,

talleres, hasta el recorrido activo de la naturaleza. Destinos como Fiambalá,

Antofagasta, Belén, El Rodeo, Paclín, Los Altos, Las Juntas, Tinogasta y Recreo,

tuvieron pocos turistas en relación a otros fines de semana largos, pero vieron

circular muchos excursionistas.