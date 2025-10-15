EL 6 DE NOVIEMBRE EN EL CINE TEATRO

En el marco de la 17° Feria del Libro de Catamarca, las periodistas y escritoras Mariana Carbajal e Ingrid Beck presentarán su nuevo libro “Antimanual para encendidas. Una guía (in)útil para sobrevivir a la menopausia” (Grijalbo, Penguin Random House). El encuentro se realizará el jueves 6 de noviembre a las 20 horas, en el Cine Teatro Catamarca

Con su característico humor, mirada crítica y sensibilidad, Carbajal y Beck abren una conversación necesaria sobre una etapa de la vida de las mujeres que aún carga con silencios y prejuicios. Antimanual para encendidas propone información, reflexión y compañía para transitar la menopausia sin tabúes, con libertad y sin perder la risa.

Las autoras son también creadoras del exitoso podcast “Encendidas”, que se convirtió en un fenómeno de escucha en Spotify y generó una gran comunidad en torno a la experiencia femenina del climaterio. Con el libro, dan un paso más en ese camino: compartir herramientas, derribar mitos y reivindicar la potencia de esta transformación vital.

Sobre las autoras

Mariana Carbajal es periodista especializada en temas de género y derechos humanos. Autora de Encendidas. Un viaje íntimo por la menopausia (Grijalbo, 2024), Yo te creo hermana (Aguilar, 2019), Maltratadas (Aguilar, 2014) y El aborto en debate (Paidós, 2009), entre otros títulos, es una de las voces más reconocidas en el periodismo con perspectiva de género en Argentina.

Ingrid Beck, periodista y escritora, es fundadora y exdirectora de la revista Barcelona, y autora de la serie Guía inútil para madres primerizas (I, II y III) y ¡Auxilio! Somos padres. Manual para no enloquecer al pediatra, todos publicados por Sudamericana. Su estilo combina ironía, humor y compromiso social, y ha contribuido a abrir espacios de debate sobre la maternidad, la salud y los feminismos contemporáneos.

“Queremos inspirar a que las mujeres se pongan en el centro y se prioricen, después de tantos años de cuidar a otros”, dice Carbajal.

“Tenemos un mantra para cuando nos sentimos desbordadas: ‘No nos volvamos locas’. Y queremos transmitir esa idea con las dos temporadas del podcast, con los vivos y con el libro”, agrega Beck.

La presentación estará a cargo de la docente y comunicadora social feminista, Laura García Vizcarra; y forma parte de la programación de la 17° Feria del Libro de Catamarca, organizada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, bajo el lema “Los libros, portales infinitos”, que se llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre en Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) y en el Cine Teatro Catamarca, con entrada libre y gratuita.