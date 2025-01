Música

El DJ y productor británico Norman Cook habló recientemente sobre el estado de su carrera musical en una entrevista con The Sun.

“Mis dos últimos singles salieron de un concierto en vivo. Ambas fueron cosas que hice solo para tocarlas por mi cuenta”, declaró Fatboy Slim. “La cuestión es que no puedes hacer música a menos que te apasione absolutamente y te impulse desde el momento en que te despiertas por la mañana. Parece que ya no siento eso. Siento lo mismo sobre ser DJ y sobre hacer cosas como esta, pero en cierto modo he perdido mi pasión por hacer música”, aseguró el DJ y productor que publicó su ultimo álbum de estudio, Palookaville, en el año 2004.

“Durante cinco años traté de castigarme a mí mismo por eso y decirme: ‘Deberías estar haciendo esto’. Pero luego pensé: ‘Bueno, a todos les gusta mi trabajo como DJ y a mí me gusta más, así que haré eso’. Espero que algún día la pasión regrese”, reveló en una entrevista reciente con The Sun.