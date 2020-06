Los padres de un bebé que murió a los cuatro días de vida denunciaron penalmente

a dos médicos por mala praxis, ya que consideran que a causa de su accionar, el

niño perdió la vida días atrás. La familia del bebé se constituyó como querella en una

causa que se encuentra en manos del fiscal Alejandro Gober.

El abogado que representa a la familia, Luis Muñoz y Pérez, explicó a El Esquiú.com:

“En el día de la fecha (por ayer), junto a los padres del niño fallecido, hemos

presentado la constitución como querellantes en la causa, en relación a la denuncia

que realizaron en la Unidad Judicial Nº 1 en contra del pediatra que se desempeña

en la clínica privada -donde nació el infante-, quien a nuestro entender habría omitido

los procedimientos indicados en el protocolo correspondiente. No se habría

percatado que el recién nacido tenía una mal formación congénita (ano imperforado)

dejando pasar más de 12 horas, que fueron vitales para realizar el traslado a la

Maternidad, ya que en dicho sanatorio no tendrían servicio de Neonatología y el bebé

estaba en mal estado”.

El letrado siguió explicando que “una vez en la Maternidad, cuando tomaron

conocimiento del problema que tenía el bebé, proceden a programar una operación

que se realizó aproximadamente 17 horas después del diagnóstico final, por lo que

sumando las horas que ya tenía el bebé de nacido, estamos hablando que el

padecimiento duró más de 36 horas, hasta que un facultativo perteneciente a la

Maternidad lo intervino dando como resultado final, horas más tarde, el deceso del

bebé”.

Según indicó el abogado, en ese centro de salud se le explicó a la familia que “al niño

se le había perforado el estómago, por lo que a ambos profesionales se los denunció

por homicidio culposo, ya que entendemos que estos dos médicos actuaron con

negligencia, imprudencia e impericia en su profesión”, remarcó.

A su vez, el abogado consideró que “lo grave de todo esto es el padecimiento sufrido

por el bebé y sus padres. Estamos convencidos que de haberse tratado con más

seriedad y profesionalidad este problema, hoy no tendríamos que lamentar la muerte

de un recién nacido”.

Por último, el letrado añadió que “es hora de que las autoridades, tanto judiciales

como de salud, asuman las responsabilidades del caso y esto sea un precedente

para el futuro de nuestra provincia y de todos los catamarqueños”.

