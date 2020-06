La secretaria de Educación de la municipalidad de la Capital comentó que se

encuentran analizando la vuelta a clases en el sistema educativo municipal.

Al respecto señaló: “Estuvimos reunidos la semana pasada con los directivos de las

escuelas, en donde estuvo presente el intendente Gustavo Saadi y lo que estamos

haciendo es analizar a fines de estar listos para cuando nos digan que estamos en

condiciones de volver”.

“Estamos armando todos los protocolos necesarios, que no son fáciles de hacer,

porque implican mucho movimiento de gente, movimiento de insumos, de recursos

para asegurar el bienestar de los chicos, de los docentes”, expresó.

Además, dijo que “lo que hablamos fue la posibilidad de empezar, en el momento que

se haga, con aquellas materias que fueron más complicadas para los chicos como

matemáticas, física-química, por ejemplo. Además, trabajamos muy activamente con

todo lo que son los acompañantes pedagógicos que tenemos en el municipio, que

trabajan a lo largo del año en los centros de apoyo escolar”.

Por su parte, el director general de Educación, Enrique Giménez comentó que “hay

una cuestión muy concreta, hay estudiantes que por múltiples razones no se

conectaron y no recibieron materiales. Nosotros dispusimos, de todos modos,

materiales impresos que le acercamos a cada uno de los hogares de los estudiantes

pero a su vez el material impreso necesita el apoyo docente”.

“Nosotros sabemos que hay una población que no ha podido estudiar, no pudo tener

prácticas de estudio y esa población está en serio riesgo, sobre todo en las

competencias básicas de lectura y comprensión de texto”, aseguró.

Por último, el director General de Educación indicó que “aquí en las aulas estamos

pensando recibir menos de 10 alumnos, pero bueno esa es una determinación que el

municipio tendrá que tomar”.

