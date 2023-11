Nicolás Monje (45) falleció ayer luego de permanecer siete días internado en el

Hospital San Juan Bautista. La víctima sufrió un violento robo domiciliario en su

casa de la zona sur de la Capital el pasado 30 de octubre.

Por el hecho, hay dos arrestados. Tras la muerte del hombre, el fiscal los indagará

nuevamente. Son Emanuel Vera y su pareja Mayra Janet Villagra por una

imputación más grave. Este martes se llevará a cabo la audiencia en la Fiscalía,

informaron fuentes judiciales.

El lunes de la semana pasada, la víctima fue brutalmente atacada en su domicilio

del barrio Alcira Sur, donde los delincuentes antes mencionados habrían ingresado

y se apoderaron de una garrafa, entre otros elementos.

Cabe destacar que Moje padecía una discapacidad producto de un siniestro vial

que había sufrido tiempo antes, por lo que los investigadores sospechan que los

violentos ladrones, actuaron con saña debido a que la víctima no pudo haber

ofrecido resistencia.

Es necesario resaltar que uno de los detenidos, de apellido Vera, cuenta con un

frondoso prontuario y al menos este año habría sido sospechado de al menos

cinco hechos de similares características.

Esta vez, la hermana de la víctima los sorprendió cuando ambos delincuentes se

retiraban del domicilio y brindó las características de los mismos a la policía.

Gracias a eso, pudieron dar con los presuntos autores, quienes estaban acusados

de robo simple y homicidio criminis causae en grado de tentativa.

No obstante, con la muerte del hombre, esta acusación se agravará por lo que

deberán ser trasladados nuevamente desde su lugar de detención para ser

imputados por el nuevo hecho, por el que ambos se enfrentarían a una pena de

prisión perpetua.

Tras conocer el deceso, el fiscal que investiga el hecho ordenó que se lleve

adelante la operación autopsia, la cual culminó alrededor de las 14.30 y concluyó

en su informe que la causa de muerte fue por “fractura en la base del cráneo y en

el parietal”.

Por este motivo, tanto Vera como Villagra serán nuevamente imputados por “Robo

simple y homicidio criminis causae en concurso real en calidad de coautores”.

Si bien, Vera había sido sindicado en otros hechos similares, no se encontraba en

prisión luego de que las víctimas, en su mayoría, que terminaban hospitalizadas o

no pudieron reconocerlo, un modus operandi que estaba destinado a garantizar su

impunidad, señalaron los investigadores.