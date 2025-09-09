El Sistema Educativo Municipal continúa desarrollando la Expo Educativa 2025, un espacio donde cada escuela municipal comparte con la comunidad sus proyectos pedagógicos más innovadores.

En esta oportunidad, fue el turno del nivel secundario de la Escuela Secundaria Municipal Nº3 “Gustavo Gabriel Levene”, que abrió sus puertas para mostrar a las familias y al público en general el trabajo de sus estudiantes y docentes.

Durante los turnos mañana y tarde se realizaron clases abiertas en las que se presentaron proyectos interdisciplinarios que abarcaron desde propuestas artísticas y científicas hasta temáticas vinculadas a la educación ambiental, la salud, la cultura local, la historia y la tecnología.

Propuestas presentadas:

Turno mañana

* 3° B – Anatomía y artística

Docentes: Roberto Pereyra, Garribia Gretel, Marchetti David

* 4° A – El S.E.M., un pulmón urbano

Docentes: Javier Godoy, Lorena Savio

* 5° A – Aprender a emprender

Docentes: Elisa Sánchez, Mariana Grima

* 1° A – Sonidos a través del tiempo

Docentes: Adrián Miñauria, Carolina Fillipin

* 2° B – La huerta escolar

Docentes: Sergio Ávila, Roberto Pereyra

* 2° A – Eco-ciudad inteligente: tecnología y matemática para un futuro mejor

Docentes: Graciela Fernanda Oliva, Elba del Milagro Seco

* 3° A – Conciencia digital

Docentes: Roxana Eliana Ramírez, Vivian Alejandra Ledesma

* 1° B – Cuidamos la escuela Levene. Acción ambiental

Docentes: Roberto Pereyra, Imanol Buteler Uriarte

* 3° A – Pastillas anticonceptivas 1, 21 o 28

Docentes: Edgar Solohaga, Juan Achin, Federico Lucero

Turno tarde:

* 2° C – “Mediavilizado”: Fanzines para habitar la biblioteca

Docentes: Lourdes Mariel Aredes, Eduardo Ayosa

* 4° B – Culturas catamarqueñas: la cerámica y sus influencias

Docentes: Roberto Pereyra, César Carrizo

* 1° D – Del árbol al frasco

Docentes: Mauro Carrizo, Adriana Herrera

* 2° C – De la naturaleza a tu cabeza: repelente artesanal para piojos

Docentes: Érica Melo, Eduardo Ayosa, Julia Siares, Fernando Aguilar

* 2° D – Juanito Laguna: un legado cultural que sobrepasa las expresiones artísticas

Docentes: Julieta A. Castro, Eduardo Ayosa

* 3° C – ¿Cómo promover una cultura de consentimiento en las relaciones sexo-afectivas?

Docentes: Analia Romea, Ana Paula Correa

* 3° D – Rescatando saberes culturales de Catamarca

Docentes: Ivana Aibar, Fatima Antonella Juárez Burgo, Macarena Andrada

* 6° B – Misión Espacial Levene

Docentes: Daniel Vera, Vivian Ledesma