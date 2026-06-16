UN VIAJE POR CATAMARCA CON LA FIESTA DEL PONCHO COMO PUNTO DE PARTIDA

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 volverá a ofrecer uno de sus espacios más convocantes y representativos como lo es el Pabellón de Turismo, que este año llega con una propuesta renovada y la clara intención de que cada visitante no sólo reciba información sobre los destinos turísticos de la provincia, sino que pueda vivir experiencias, interactuar y descubrir Catamarca de una manera diferente.

Con la participación de 24 municipios de toda la provincia, el pabellón se transformará en un gran recorrido por los paisajes, la cultura, la gastronomía, las tradiciones y las experiencias que ofrece cada rincón catamarqueño.

Estarán presentes La Puerta, Los Altos, Valle Viejo, Fiambalá, Andalgalá, El Rodeo, Las Juntas, San Fernando del Valle de Catamarca, Fray Mamerto Esquiú, Tinogasta, Paclín, Tapso, Recreo, Saujil, Santa María, Santa Rosa, Aconquija, Los Varela, Belén, El Alto, Capayán, Icaño, Antofagasta de la Sierra y Londres, representando las distintas regiones turísticas de la provincia y acercando al público la identidad, los atractivos y las propuestas de cada destino.

“La idea principal de este año es que el visitante no solamente reciba información turística, sino que pueda vivir experiencias dentro del pabellón. Todo el trabajo que se realizó con los municipios estuvo orientado a que cada espacio permita interactuar, participar, descubrir y vivir un pedacito de Catamarca”, explicó la directora provincial de Promoción Turística, Soledad Soria.

La propuesta fue diseñada junto a los municipios para que cada stand tenga actividades participativas, juegos, degustaciones, demostraciones y experiencias que permitan al público involucrarse en la propuesta de cada destino. De esta manera, quienes recorran el espacio podrán vivir un anticipo de lo que ofrece Catamarca durante todo el año.

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte también contará con un stand institucional donde, además de brindar información turística, se realizarán activaciones, degustaciones de productos regionales y distintas acciones promocionales para acercar la oferta turística provincial a residentes y visitantes.

La Secretaría de Gestión Turística desarrolló dos propuestas innovadoras para esta edición, la primera será “El Secreto Mejor Guardado”, una experiencia inmersiva que permitirá a los visitantes fotografiarse sintiéndose parte de algunos de los paisajes más emblemáticos de Catamarca. La segunda, denominada “La Ventana Mágica”, ofrecerá una experiencia interactiva y audiovisual para descubrir destinos turísticos de una manera sorprendente.

El pabellón también contará con un escenario que tendrá actividad durante toda la fiesta, allí los municipios presentarán sus propuestas turísticas, gastronómicas, culturales y productivas, mientras que la escuela de gastronomía de UTHGRA realizará demostraciones culinarias, recetas en vivo y actividades vinculadas a la cocina regional.

La programación se complementará con la participación de artistas catamarqueños y delegaciones de distintos puntos de la provincia, en una propuesta coordinada por la Secretaría de Gestión Cultural.

Como parte de la identidad turística y cultural de Catamarca, también estarán presentes espacios ya tradicionales como la Ruta del Telar y el Camino de la Fe, a ellos se sumarán la presencia de la Virgen del Valle, la Virgen de El Rodeo, un espacio dedicado al Beato Mamerto Esquiú y otros espacios institucionales que acompañarán la propuesta del pabellón.

Otra de las novedades de esta edición será el nuevo Paseo Federal, que tradicionalmente se ubicaba en el sector del patio. Este año estará emplazado entre el Mercado Cultural y el Pabellón de Turismo, en una pérgola especialmente acondicionada para fortalecer el intercambio y la promoción turística entre destinos de todo el país.

Participarán catorce provincias y destinos turísticos de distintas regiones argentinas entre Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Santa Fe, Corrientes, San Juan, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Merlo, Villa Carlos Paz, Icho Cruz, Pinamar y Termas de Río Hondo.

La propuesta turística se completará con la participación de siete agencias de viajes receptivas de Catamarca, que promocionarán excursiones, circuitos y experiencias para quienes deseen conocer la provincia. Además, dentro del pabellón funcionará una cafetería pensada como espacio de encuentro para visitantes y expositores durante los diez días de la fiesta.

Con una propuesta renovada, más participativa y experiencial, el Pabellón de Turismo se perfila como uno de los grandes atractivos de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, invitando a residentes y turistas a descubrir la riqueza natural, cultural, gastronómica y productiva de Catamarca en un solo recorrido.

De esta manera, la fiesta más importante de los catamarqueños se convierte también en una gran vidriera para promocionar los destinos de la provincia y proyectarlos ante miles de visitantes de todo el país.