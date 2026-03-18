En una jornada que combinó creatividad y visión de negocio, Punto Joven fue sede de una capacitación integral en la elaboración de huevos de Pascua. la iniciativa, articulada estratégicamente con el Instituto Municipal de Emprendedores, superó las expectativas de convocatoria, brindando a los jóvenes de la ciudad herramientas técnicas y comerciales para potenciar sus proyectos productivos.

El taller se diseñó bajo un esquema de aprendizaje completo, asegurando que los participantes adquieran competencias en todas las áreas de la cadena de valor:

El encuentro inició con un módulo de manipulación segura de alimentos, dictado por bromatólogos del municipio. se hizo hincapié en los estándares sanitarios vigentes para garantizar la calidad y seguridad del producto final.

Luego, bajo la guía de una capacitadora especializada, los asistentes aprendieron técnicas profesionales de templado de chocolate y decoración, buscando un acabado de alta gama que distinga su producción en el mercado.

El cierre estuvo a cargo de un licenciado en administración, quien dictó un módulo sobre marketing y estructura de costos. en esta instancia, los emprendedores trabajaron sobre la teoría de precios y la diferencia entre el «precio» y el «valor» del producto, herramientas clave para asegurar la sostenibilidad económica de sus negocios.

Estas acciones impulsadas por la Municipalidad de la Capital no solo promueven una economía social y circular, sino que también empoderan a la juventud local, brindándoles la confianza necesaria para transformar una técnica artesanal en un emprendimiento seguro, rentable y con visión de futuro.