En la jornada del viernes por la tarde se pudo concretar el roperito comunitario de Vélez, pero esta vez con la edición INVIERNO.

Con una importante concurrencia de vecinos y vecinas de distintos puntos del sector sur de la ciudad capital se logró llegar con distintas prendas de abrigos.

También se les brindó una merienda a quienes asistieron; una iniciativa de la cual forma parte la comisión directiva del club Vélez Sarsfield en conjunto con el equipo de trabajo del dip. German Scolamieri donde se busca ayudar a la comunidad del barrio del club; también de escuchar a las familias que vienen, ayudándolas no sólo a elegir las prendas que necesita cada integrante, sino también estar pendientes de sostenerlas emocionalmente ayudando a quienes más lo necesitan.

Las y los chicos son las responsables de clasificar, ordenar y organizar su funcionamiento, disponiendo de su tiempo y de todas sus capacidades para que sea un lugar lindo, atractivo, de buena atención y servicio a nuestros vecinos.

Debido al receso invernal, se volverá con más ediciones del roperito comunitario el día 10 de agosto.
Agradecemos a todas las familias que siguen acercándonos sus donaciones para darle un mejor destino a quienes más lo necesiten.

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